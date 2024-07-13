夏天湯水食譜｜清熱豆腐馬蹄紫菜湯高鈣低脂　加1物驅寒3類人慎飲

都巿人生活忙碌，早出晚歸，回家後想快速滾靚湯飲，可嘗試豆腐馬蹄紫菜湯。滾湯快捷方便，同時食物本身的營養更易被保存。

攝影：尹嘉蔚



豆腐馬蹄紫菜湯 消脹除滯清熱解毒

豆腐馬蹄紫菜湯，湯味清淡開胃，具有消脹除滯的功效，承如註冊中醫師楊恩劍寧所說，都市人平日壓力過大，這碗低脂的減壓湯可清熱解毒。高鈣的硬豆腐可潤燥生津；營養豐富的馬蹄，則可清熱去火；紫菜也可清熱利尿。至於芫荽有透疹作用，但治療麻疹必須在中醫師的專業指導下確定治療方法才好。

豆腐馬蹄紫菜湯食譜

食譜 豆腐馬蹄紫菜湯（煲） 材料 紫菜1/2塊、去皮馬蹄10粒、硬豆腐1磚、粉絲1紮、芫荽1紮、薑4片、水2升、鹽少許 做法 1.粉絲用清水浸透後，瀝乾水分。 2.鍋內燒熱少許油，爆香薑片，放入已捏碎的紫菜略炒。 3.加水、去皮馬蹄及硬豆腐煮15分鐘。 4.再加入粉絲及芫荽煮5分鐘，以少許鹽調味完成。

按圖了解食材的療效︰

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紫菜：味甘、鹹，性寒，歸肺經，有軟堅化痰、清熱利尿的功效。

豆腐：味甘、淡，性涼，歸脾、胃、大腸經，益氣和中、潤燥生津、清熱解毒。

馬蹄：又稱荸薺，味甘、淡，性寒，歸肺、胃經，清熱去濕、化痰消滯。

芫荽：又名「胡荽」、「香菜」，味辛，性溫，歸肺、脾二經，發表透疹、開胃消食。

豆腐馬蹄紫菜湯也有舒緩壓力的作用，面對壓力時，嘗試以正向的態度去面對，適時求助他人，比一個人面對可能更好，更重要是找出讓自己放鬆的方法及充足的睡眠。（參考資料：《藥膳對症食療事典》洪尚綱、郭威均、紀戊霖）

楊恩劍寧中​醫師對「豆腐馬蹄紫菜湯」的食用建議︰

豆腐馬蹄紫菜湯味道清淡有鹹鮮，有豐富的鈣質，而且低脂，有美容及助減肥的作用。此湯清熱解毒、利濕化痰、有增強體質的功效，適合體質偏熱的人服用。不過，性質寒涼，可加薑片減低寒性。



不適合人士：脾胃虛寒、容易腹瀉、肚痛的人慎服。



此湯品一星期可飲用一至兩次。如有疑問，請向中醫師諮詢。



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