【健康湯水食譜】秋葵豆腐蛋花湯降血糖血壓　處理食用秋葵注意…

縱使未必太多人喜歡秋葵那滑潺潺的黏液，但無可否認它很有益，不知道大家喜歡怎樣的吃法，個人認為怕黏的話，吃秋葵乾也是個不錯的選擇。之前試過涼拌秋葵、秋葵炒蛋，但原來它還可以用來煲湯，而且還是一個營養價值極高的秋葵豆腐蛋花湯。 攝影：鄧穎琪

先從營養學角度講講秋葵的益處，除了含有維他命A、B、C及多種礦物質元素，其膳食纖維含量也比其他蔬菜為高，容易增強飽足感，並幫助清除腸道廢物，維持益菌生長。大家所怕的黏液是由胞多外醣和糖蛋白質組成的物質，有助癒合傷口、保護胃壁、排出體內多餘膽固醇，降低血糖，同時具補鈣和幫助消化等功效，多吃或有助防止大腸癌。

秋葵的好處多不勝數，有「綠色人蔘」之稱。（Gettyimages／視覺中國）

食譜中會有介紹如何為秋葵除走表皮上的絨毛，主要是用鹽反覆磨擦搓揉，再用水清洗。如果想了解更多有關秋葵的營養和處理方法等，可參考以下文章：

【食物健康】討厭秋葵淮山潺菜黏液？話你知滑潺潺其實很有益！

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除秋葵外，豆腐亦是低脂高蛋白，連同本菇一同加到湯裡也很不錯。這個湯十分易煲，但材料較清淡，可以加點免治豬肉調味，而今次則用了雞粒，想更省時的話，有人索性減少煲湯的水，換成雞湯。

湯的另一材料是蛋花，關於製作蛋花有一個小竅門，就是必須要先熄火。有人會倒入蛋液然後攪勻，但我則習慣以打圈方式加蛋液，讓它靜止和凝固成蛋花，整個過程不作攪動，以免蛋花愈弄愈碎。

秋葵豆腐蛋花湯食譜

整個湯有滋陰潤燥，養胃通便功效，適合初秋開始乾燥時的天氣，但天氣仍熱時亦可飲用。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

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