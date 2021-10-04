魷魚遊戲｜連魷魚這部位都可以吃？網友教烤熟後變身美味醬料方法

近日韓劇《魷魚遊戲》流行全球，街頭巷尾都在討論著，但說到魷魚，有社員分享著他最近觀察到魷魚這部位的吃法，而台灣大多因為覺得他這部位太過腥臭，因此都會處理掉！這部位是什麼？它就是「魷魚的肝」！我們來看社員分享著！



社員黃耀明分享於廚藝公社Facebook：前幾天有看到社員問說魷魚的這塊內臟是否可以吃？後來那篇文好像不見了，今天再一次介紹給大家認識，圖中的內臟為「魷魚肝」。

魷魚肝（爆料公社授權使用）

▼魷魚肝可以食用嗎？要如何料理？（按圖看清👇👇👇）

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它是可以吃的，我在日本超市買時它都會一併處理好跟魷魚放一起！魷魚肝吃法很多，在餐廳可以看到它可做成切片直接生食。也可以當海鮮粥的調味，我則是喜歡把它烤熟後再跟醬油放在一起做成肝醬油，沾一些海鮮類真的很好吃，但也許味道太過「有個性」，喜歡程度是兩極化，很少有人接受它就把它直接丟垃圾桶了，在台灣也很少能買到，就把它分享給大家，不妨吃吃看~

其中社員留言回應：「很多年前我婆婆家都會炒魷魚把肝弄碎一起炒吃就了⋯也就覺得還蠻不錯的」、「原來牠（它）是肝，我都直接垃圾桶」、「原來是肝喔⋯⋯我處理過不知道那是什麼，全丟了」、「切一小塊，熬製粥品，量不要太大，滿屋子濃郁。」、「台灣大部分都直接丟了。。。很腥」。

看完留言可以發現很多人不知道它是可以吃的或是覺得它太腥而直接丟掉！但如果有機會吃到的話，真的可以試試看的！

按圖有答案，了解鑒別新鮮魷魚的主要方法👇👇︰

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