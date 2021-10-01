健康飲食｜防糖尿抗氧化擺脫慢性發炎　抗糖化8大食物紅薯番茄

人體可以說是蛋白質組成的一個個體，肌肉、血液、細胞都是由蛋白質組成，而這些蛋白質的健康，就代表了我們身體的健康。 但是當身體的糖分過多，蛋白質就會被這些糖分「纏住」，變成「糖化白蛋白」在血液中流竄，這時候就代表已經產生了糖尿病；而如果放著糖化的蛋白質不處理，接下來就會變成「糖化終產物」（AGEs），造成人體的發炎、氧化、衰老，甚至可能引發心血管疾病、增加罹患癌症風險。



想要避免這樣的問題發生，除了控制糖的攝取量，美國糖尿病協會也推薦了幾種超級食物，有助避免身體過度「糖化」喔！

8大食物幫助身體抗糖化、減發炎（按圖看清👇👇👇）

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一、紅薯

日本的研究人員發現糖尿病實驗鼠在進食白皮紅薯4周與6周後，血液中胰島素分別降低了26%、60%，並發現紅薯可有效抑製糖尿病實驗鼠口服葡萄糖後血糖水平的升高。 另一項奧地利維也納大學的一項臨床研究發現，第2型糖尿病患者在服用白皮紅薯萃取物後，其胰島素敏感性得到改善，因此認為食用紅薯對糖尿病患者有益

二、深海魚

深海魚類富含OMEGA-3脂肪酸，可以對抗發炎。建議每星期吃到3次深海魚，每次吃「1掌心」大小（約兩份蛋白質）。

三、莓果類

莓果類都含有大量的抗氧化物、維他命及纖維素。不僅如此，英國科學家研究發現，藍莓、蔓越莓的「原花青素」含量高，它具有強力的抗氧化作用，可中和體內的氧自由基，減低它們在身體內傷害細胞所造成的破壞，對糖尿病患者有保護作用，避免併發更嚴重的心血管疾病。

四、深綠色葉菜類

深綠色的葉菜類含有豐富的鈣和鎂等礦物質，還有葉黃素、胡蘿蔔素、大量的類黃酮、大量的葉酸等，且都含有很低的熱量及澱粉。有助於降低血壓、改善血管內壁功能、促進胰島素分泌和調節免疫系統作用。 而且一項發表在《英國醫學雜誌》上的研究指出，多吃菠菜或是其他深綠色蔬菜可以使罹患第二型糖尿病的機率降低14%。

五、堅果類

根據加拿大多倫多大學發布在《糖尿病學》（Diabetologia）期刊的研究指出，每天吃一把75公克的混合堅果（由去鹽杏仁、開心果、核桃、山核桃、榛子、花生、腰果和澳洲堅果組成），可以顯著控制、穩定第2型糖尿病患者的血糖濃度。

六、番茄

番茄含有茄紅素、維他命C和膳食纖維，抗氧化能力強，有助於改善心血管疾病，清除體內自由基預防老化。而膳食纖維，可以保健腸道以外，還有助於幫助糖尿病患者控制血糖。

七、柑橘類

許多糖尿病患者認為甜度高的水果、GI值就一定高，但其實不盡然，柑橘類水果屬於低GI，而且柑橘類的水果都有一個共性就是他們含有抗氧化活性物質黃烷酮類化合物，對於肥胖的人群和患有糖尿病的人來說都有控制體重的作用。

八、豆類

豆類就可提供每盎司肉類一樣多的蛋白質，而且沒有飽和脂肪。豆類所含食物纖維很高，有助於減輕飢餓感，還能使葡萄糖的吸收減慢，降低空腹血糖和餐後血糖的濃度。 除此之外，豆類含有許多對糖尿病前期及糖尿病患者有正面作用的成分。像是大豆異黃酮，有助於降低高血脂；大豆卵磷脂有助於促進血液循環。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】