護髮飲食｜掉髮髮質脆弱點算好？菠菜堅果10種食物助頭髮強健茂密

蛋白質、鐵質、維他命A、C、D……這些營養素與維他命都是促進頭髮生長的最佳成分，使人擁有一頭光澤茂密的頭髮。



排除生活壓力或是內分泌失調等因素，適時補充一些友善毛囊、頭髮的食物會使頭髮更加健康。

▼10種食物讓頭髮強健又茂密（按圖看清👇👇👇）

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1. 草飼牛肉

草飼牛肉富含鐵質和omega-3脂肪酸，這兩者都可以幫助頭髮更健康、長得更茂密。比起穀飼牛，草飼牛的熱量更低，油脂含量不到穀飼牛一半，也很適合作為生酮飲食的肉品食用。

2. 雞蛋

蛋類擁有的蛋白質優於肉類，完整的胺基酸有助於肌肉、骨骼、頭髮和內臟器官的發育與修復。低蛋白飲食會使頭髮營養不良，導致頭髮稀疏、脫落。

3. 三文魚（多脂魚）

包括三文魚、鯡魚、鯖魚和金槍魚在內的魚，這些魚充滿Omega-3脂肪酸，提供蛋白質，維他命D、亞麻油酸和其他增強頭髮的成分，能滋養皮膚，增厚頭髮的脂肪層毛囊，使頭髮更健康。

4. 希臘式乳酪

選擇少糖的希臘式乳酪。希臘式乳酪質地比較硬挺，製造希臘式乳酪所使用的牛奶是一般乳酪的四倍，因此其內含的蛋白質是一般乳酪的兩倍，鈣質和乳脂多出三倍，乳糖卻比一般乳酪還少，可以說是很濃縮的乳酪，且更營養健康。豐富鈣質與蛋白質更能使頭髮健健康康。

5. 菠菜

菠菜富含葉酸以及維他命A和維他命C，豐富鐵質使得頭髮好健康，更能防止頭髮稀疏。

▼菠菜營養價值、挑選保存秘訣（點擊下圖看清👇👇👇）

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6. 堅果

堅果富含ω-3和ω-6必需脂肪酸，豐富的健康油脂可以減少掉髮，使頭髮長得更好。堅果油脂亦是皮膚和毛囊的天然滋潤劑，能使頭髮保持光澤不毛躁。

7. 甜椒

甜椒維他命C含量充沛，它的膠原纖維合成助劑，也能協助鐵質吸收，使頭髮更健康。甜椒營養成分還另外包含維他命A和一些鐵、鋅、硒和葉酸，對頭髮的健康有益。

8. 番薯

番薯富含維他命A和維他命B6，有助於頭髮的再生速度。

9. 豆類

豆類，像是黑豆、鷹嘴豆、扁豆、豌豆、毛豆、白腎豆等豆類。豆子是極豐富的植物性蛋白質來源，更能協助補充鐵質，補充頭髮所需要的健康胺基酸。

10. 生蠔

生蠔營養豐富，能提供蛋白質與鐵質，還能成為補充鋅的營養來源，有助於頭髮生長，還能修復頭髮損傷。

吃堅果看年齡（點擊下圖看清！）

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