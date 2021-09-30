甜品食譜｜貓舌頭餅乾味似白之戀人？香甜脆薄4貼士蛋白勿1次過放

貓舌頭餅乾，名字很可愛吧？它是長條形、扁身的一種餅乾，據說起源於意大利，因外形酷似貓舌頭而得名。貓舌餅只需5至6種簡單的材料就做到，口感跟曲奇等餅乾不同，咬起來更好像北海道名物「白之戀人」。



貓舌頭餅乾算是新手都處理到的烘焙食品，以下有幾個要注意的地方可分享。第一步將無鹽牛油和砂糖混合時，分次下糖比較均勻，若有糖粉的話，用它取代砂糖更佳，麵糊會比較細滑冇顆粒。至於下一步再加蛋白，分次同樣有目的，是為了避免油水分離。

貓舌頭餅乾因外形像貓舌頭而得名。

整個貓舌頭餅乾的食譜，其實只是將材料拌勻，唧到焗盤上再焗。平時焗餅乾，可能會鋪牛油紙，但這個情況下絕對不建議，因為唧出來的麵糊很輕身，壓不實牛油紙，而焗爐內有風，一邊運作一邊會把牛油紙吹起甚至起皺，嚴重影響賣相。若不想餅乾黐底，建議還是用不沾的焗盤，不然焗完後就難以鏟起餅乾。

用唧花袋唧麵糊時動作要俐落，別要猶豫不決，這樣才唧出直條的麵糊，出來形狀才工整美觀。每一條麵糊將被焗成一塊餅，記得麵糊之間要保持適量距離，因為焗餅時麵糊會脹起，兩塊餅位置放太近，會黏在一起。

貓舌頭餅乾食譜

攝影、攝錄：陳嘉杰

剪接：徐家希

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貓舌頭餅乾（焗/Bake）

2-3人分量 1級難度 25分鐘



材料：

無鹽牛油40克

糖30克

蛋白1顆

鹽少許

雲呢拿油少許

低筋麵粉40克



做法：

1.無鹽牛油放在室溫軟化，分次加糖打發攪匀。

2.分次加蛋白，再攪匀。

3.加鹽及雲呢拿油，輕輕拌匀。

4.過篩把低筋麵粉加入牛油蛋白糊，攪勻。

5.將麵粉糊放入唧袋，在焗盤上唧成條狀，每條之間預留空間以供膨脹。

6.焗爐預熱至170度，焗9-10分鐘即成。



不失敗秘訣：

*一次下蛋白難以攪勻，會油水分離。

*唧麵糊每條之間要保持適量距離，否則餅乾膨脹會連在一塊。

*唧麵糊動作別猶豫，應一下過唧出直條，否則影響形狀。

*焗盤不宜加牛油紙，避免焗爐有風，把牛油紙吹起或吹至起皺，影響餅乾形狀。

*每個焗爐火力不一，有需要請調低溫度及減少烘焗時間。

