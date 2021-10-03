熱情果營養｜控制血糖、增免疫力4大好處　酸甜開胃全身都是寶

熱情果被譽為水果界的「果汁之王」，在炎炎夏日，熱情果獨特清爽的滋味無論是加入果汁還是做成甜點都很棒。



酸酸甜甜又開胃，使人暑氣消去不少。而熱情果除了好吃，更有不少好處。

吃熱情果的四個好處（按圖看清👇👇👇）

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1. 控制血糖

熱情果屬於低升糖（low GI）的水果，食用後不會出現血糖急速上升的情形，在享受酸甜好滋味的同時，也能安安心心，比較不用煩惱血糖飆高。糖尿病友建議一天最多吃兩顆就夠了。

2. 增加免疫力

熱情果富含維他命C、β-胡蘿蔔素，兩者都能協助抗氧化，保護人體免於自由基帶來的傷害。

3. 安定神經

熱情果裡含有的鐵質有助神經穩定，改善大腦認知。鎂具有安定神經的作用，能夠抑制焦慮情緒。

4. 改善腸道健康

熱情果含有豐富膳食纖維。有助於腸道的益生菌繁殖，培養出健康的腸道環境，有助維持腸道健康，且促進腸道蠕動幫助排便。

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