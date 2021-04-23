提神飲食｜食飽就想睡覺？多喝水、吃水果營養師6招助你提神醒腦

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-04-23 15:02

你每次吃飽飯後，總會有昏昏欲睡的感覺嗎？為什麼飯後眼皮總是愈來愈沉重，還時不時一直打呵欠⋯⋯以下告訴你原因出在哪。營養師也傳授6招提神飲食，趕快學起來！

吃飽想睡覺5大原因

1. 吃飽後血液支援胃部，腦部供血就相對減少，胃部血液增加。 2. 血糖波動上升，因此容易感到昏沉、無精打采、思緒不集中。 3. 飯後副交感神經興奮，相對的主導休息的交感神經就變得遲緩，進入休息狀態。 4. 飯後胰島素上升、食慾素降低，導致睡意產生。 5. 體內蛋白質經消化分解後產生氮，會抑制大腦的清醒度。

想解決吃飽後昏昏欲睡的困擾，要如何幫助自己提神？台灣營養師高敏敏提出以下6個建議，幫助你維持精神，念書或工作能更專注有效率：

▼營養師6招幫你提神醒腦（點擊下圖看清👇👇👇）

1. 多喝水幫助代謝。

2. 嚼香口膠，利用咀嚼幫助清醒。

3. 攝取新鮮水果，補充維他命。

4. 吃飯時加大麥，避免血糖波動大。

5. 咖啡因不過量，咖啡因確實能幫助提神，但也不能過量攝取會造成惡性循環。

6. 吃一小把堅果，透過咀嚼刺激活絡腦部，也補充抗氧化的好油脂。

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