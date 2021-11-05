入廚貼士｜煮茄子易變黑影響食慾？網友教一步驟輕鬆保持亮麗原色

茄子在蔬菜裡算是非常容易氧化的蔬菜，因此常常有主婦抱怨著，咦奇怪不管我怎麼處理，我的茄子料理怎麼都是黑色看起來就不好吃！而餐廳卻能夠做出讓茄子保持原色的料理！怎會差這麼多！要怎麼處理？我們來看社友的分享，看完後，相信你也可以做出一道美麗紫色的茄子料理。
社員湯聖偉分享於廚藝公社：原來把茄子壓下去不要讓它呼吸就能煮出超漂亮的茄子！
按圖看清做法！👇👇👇
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做法說明：
1. 用網子壓住茄子大火滾三分鐘
2. 起鍋泡冷水降溫，顏色超美的
3. 茄子切段淋上調好的醬汁，真的好好吃
社員留言：「我也會這樣煮，真的紫的美美的」、「我嘗試好多遍，成功率高就是用不沾鍋燙並全程蓋鍋」、「滾完，持續把它壓在水裡關上火，蓋子別開，讓它到自然涼透」、「對呀不要接觸空氣就不會氧化」、「沒錯不能心軟，一次就把他壓在水裡讓他溺水」。
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請按圖了解常見的茄子品種︰
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