茄子食譜合集｜魚香涼拌煎釀14種做法　中西日韓4秘技茄子速入味

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-02-28 12:27

茄子是小菜的常客，煮過的茄子綿軟細滑，可吸盡醬汁的精華，魚香茄子、茄子肉燥、蠔油煎釀等叫人食指大動。茄子更可扮演鰻魚，仿做魚的肉質，勾勒魚的形態，譬如素蒲燒鰻魚，即使非素食者也為之着迷，茄子搭配雞蛋更是最佳拍檔，以下收錄14道茄子食譜，盡攬中式、西式、日韓及本港土炮風味。

茄子快速入味4大秘技 不變黑最簡單方法減營養流失

茄子肉嫩，但茄子皮不易煮熟，要將茄子徹底入味，要花的時間頗長，也容易將茄子煮過頭，讓口感過於軟爛，顏色變得又瘀又黑。

切茄子前，先用刀壓軟茄子，有助茄子快速入味。（尹嘉蔚攝）

按圖參考茄子快速入味的4個方法︰

+ 5 + 5 + 5

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按圖有仔細解釋︰

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