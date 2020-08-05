【肉碎蒸茄子食譜】軟腍吸汁好下飯　蒸前多一個步驟茄子不變黑！

下飯的家常菜最多人喜愛，不管世界各地的菜式如何吸引，總不及你家中那一道家常菜令你時常細味。其中一道筆者認為下飯最好的便是肉碎蒸茄子，軟腍的茄子吸滿惹味醬汁；醃過的肉碎本身亦夠入味，兩者合璧之下令人齒頰留香！

傳統烹煮肉碎蒸茄子或茄子的煮法會用大量油去烹煮，以保留其茄子皮的顏色。可是茄子煮熟後像是一個吸水海綿，會把醬汁和油分一同吸入，熱量可高達700至800卡。因此，今次將煮法轉一轉，先煎後蒸，其味道不遜於傳統煮法的肉碎蒸茄子。另外，將茄子切刀花，有助醬汁滲於茄子內外，令茄子更加入味。

肉碎蒸茄子食譜

其次，烹煮茄子最麻煩便是切開不久及烹煮時變黑！茄子之所以會變黑是因為茄子肉含有「單寧」，當遇到氧氣後便容易氧化，接觸氧氣的時間愈長顏色愈深。因此，只要減少茄子與空氣接觸的時間，便能避免或減慢氧化的速度。建議把茄子切件後可用清水或鹽水浸泡，再把茄子煎熟保留其珍珠白色的茄肉。

肉碎蒸茄子食譜

健康小貼士：

茄子，低脂、低糖，100克的茄子脂肪不足1克，熱量只有25-30千卡，而且富含果膠類膳食纖維，90%是水分，能延長消化速度，維持飽腹感，最適宜減肥人士食用。它還富含維他命A、B群、C、P、鈣、鉀、鐵等，特別是茄子皮有豐富的花青素等類黃酮物質，抗氧化能力高，延緩衰老助防癌，還可降膽固醇，維持心血管健康。不過，茄子味甘性涼，脾虛人士不宜多吃。

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