蛋食譜｜肉碎菜脯蛋角20分鐘方便家常菜　煎蛋角不失敗4貼士

肉碎菜脯蛋角，菜脯爽脆、芫荽鮮香、蛋香多汁，將大大塊的蛋餅變為小小一隻的金黃半月亮，賣相精緻更考功夫，不過多加練習定必成功。



肉碎菜脯蛋角有如菜脯煎蛋的變奏版，對比後者，前者多數都會加入肉碎以增加口感層次及味道，而且各食材的分量都可以按自己喜好調節，啖啖肉或是啖啖菜脯也未嘗不可。這道菜式在材料處理上沒有太多的難處，建議菜脯先浸清水10分鐘，釋出多餘鹹味，再切成花生大小。由於食譜中會用到肉碎，若雞蛋跟肉碎一同下鍋或會遇到生熟不一，因此應先將肉碎和菜脯炒至8成熟才加入蛋液中，均勻拂打後再煎蛋角。

肉碎菜脯蛋角食譜

筆者認為最難的部分是煎蛋角，看似容易但實際操作並非易事，第一次大多都是失敗收場。筆者稱不上是專家，但對於煎蛋角仍有小小心得，綜合為以下4點（請按下圖）：

+ 4

肉碎菜脯蛋角食譜

健康小貼士：

雞蛋有豐富的蛋白質、不飽和脂肪酸、維他命A、B、D及卵磷脂。卵磷脂有助分解血管中的膽固醇，使血液流通預防心臟病。

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攝錄、剪接：鍾瑞龍

肉碎菜脯蛋角（煎／Pan-fry）



2-3人分量 1級難度 20分鐘（未計醃肉時間）



材料：免治豬肉100克

菜脯20克

雞蛋4隻

芫荽1扎（切碎）



醃料：

生抽2茶匙

砂糖1/8茶匙鹽1/8茶匙

胡椒粉適量



做法：

1. 免治豬肉加入醃料醃15分鐘；菜脯浸水10分鐘，切粒。

2. 中火燒熱油鍋，加入免治豬肉及菜脯炒至8成熟，取出。

3. 雞蛋拂勻成蛋液，加入豬肉餡料拌勻。

4. 中火燒熱油鍋，加入1湯勺蛋漿散成圓形，快將凝固前將蛋漿對摺成蛋角，壓實收口，即成。



不失敗秘訣：

* 菜脯先浸水可減低鹹味，喜歡甜的話可選甜菜脯；喜歡辣的話可選辣菜脯。

* 如不喜歡芫荽可用韭菜、蔥粒代替。

