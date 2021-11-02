Tiramisu食譜｜原創店公開正宗Tiramisu食譜　1個意外成經典甜品!

Tiramisu（提拉米蘇）意式芝士蛋糕，是被選為全球17大最美味蛋糕之一的甜品，在世界瘋行多時，隨後更衍生出形形式式的Tiramisu，各有特色。Tiramisu起源自意大利餐廳「Le Beccherie」，網站更公開了餐廳版本的食譜，推介大家在家中嘗試炮製正宗的Tiramisu！



Tiramisu最初其實是圓形

Tiramisu的創始店是來至一間位於意大利北部的餐廳Le Beccherie，當時餐廳老闆Ado Campeol（坎佩奧）在70年代推出這款甜品，其後便風靡全球，因此它更有「Tiramisu之父」的稱號。坊間的Tiramisu款式多不勝數，如杯裝的、正方形的，不過最初推出的原來是圓形一大個，切成三角形上碟供食客享用。

（Le Beccherie官網圖片）

正宗Tiramisu只需6材料！

坊間的Tiramisu食譜千變萬化，更會加入不同的食材如Baileys咖啡酒、雲呢拿香油增添風味，不過正宗的Tiramisu原來只有6種材料，包括：蛋黃、糖、Mascarpone Cheese、手指餅、咖啡及可可粉。Le Beccherie仍然沿用當年做法，只用以上6種材料製作受人愛載的經典甜品，以下是餐廳版的食譜，所以分量比例多，建議按所需作調節。

正宗的Tiramisu食譜中，需用上生雞蛋，但未煮熟的雞蛋容易染上沙門桿菌等細菌，因此建議購買經過消毒程序的巴斯德雞蛋，確保食用安全。

正宗Tiramisu只需6種材料，最初推出的形狀是圓形一大個。（資料圖片／張芷澄、歐嘉樂攝）

請按圖看意大利餐廳「Le Beccherie」的正宗Tiramisu食譜：

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Tiramisu之父逝世終年93歲 原來Tiramisu不是他發明？

Ado Campeol雖然被意大利媒體喻為「Tiramisu 之父」，但據說Tiramisu是由其妻子和餐館一個廚師Roberto Linguanotto 共同發明的。Campeol的長子稱當時母親懷著他時，祖母為了讓懷孕媳婦補充能量，準備咖啡和由蛋黃、糖攪拌而成的甜品作為早餐。Campeol妻子跟當時餐廳的廚師分享這道早餐帶給她的靈感。

Ado Campeol（Tiramisu之父）逝世終年93歲。（網上圖片）

其後，廚師在一次準備雲呢拿雪糕時，在混合了蛋黃和糖的碗裡不小心加入Mascarpone Cheese，發現味道驚為天人，最後融合兩人靈感並反覆改良，成了現時出現的芝士蛋糕，取名Tiramisu，意思為「帶我走」，很快更成為意大利經典甜品之一。

（網上圖片）

由於Campeol從未為這道甜品未申請專利，全球各地的甜品師都在其基礎上玩出各種花樣，加入不同的材料製作自家Tiramisu。以下都有2個版本的Tiramisu食譜可供參考，一個比較忠於原著；一個則是懶人版本。

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Tiramisu（提拉米蘇）（冷／Chill）



材料：

蛋黃12個

糖1/2公斤

Mascarpone Cheese 1公斤

手指餅60條

微熱咖啡1杯

可可粉適量



做法：

1. 將蛋黃與蛋白分開。

2. 蛋黃與砂糖拌勻，加入Mascarpone Cheese打至忌廉狀。

3. 將條手指餅浸入咖啡中，浸至微濕，取出備用。

4. 於圓碟上抹上一層芝士。

5. 在芝士層上放上已浸咖啡的手指餅。

6. 在手指餅層上再抹上一層芝士，重複步驟4直至所有手指餅及芝士用完。

7. 撒上可可粉，放入雪櫃冷藏約2-3小時至凝固，即成。



資料來源：Le Beccherie官網