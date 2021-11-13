醫醫我不想再病了｜桑枝薏仁綠豆湯清熱利濕　紓緩關節腫痛痺不適

紓緩關節痛、腫或不適，中醫師推介桑枝薏仁綠豆湯，有助清熱、利濕、除痺。



關節痛有很多原因，職業性勞損是其中之一，據勞工處統計，過去5年內平均每年近33500宗職業傷亡，返工返到病，嘥藥費又傷身，要避免職業病纏身，例如腕管綜合症、網球肘及彈弓指，平日多注意工作時的姿勢及習慣，以免促發關節痛。

桑枝薏仁綠豆湯 清熱去濕除痺紓緩關節痛

有關節勞損的人或許經常感到手腳、肩頸、腰臀麻痺又痛，從食飲入手，可紓緩關節不適的湯水有「桑枝薏仁綠豆湯」，清甜易入喉。註冊中醫師何慧欣在TVB節目《醫醫，我不想再病了》中指出，此湯對於有關節腫痛及痺痛的人尤其適合，可助清熱、利濕、除痺。痛風患者如有關節痛的情況，也適合飲用桑枝薏仁綠豆湯，只要不吃豆渣便可，孕婦則不宜服用。

註冊中醫師何慧欣指桑枝薏仁綠豆湯，適合關節腫痛及痺痛人飲用。（《醫醫，我不想再病了》影片截圖）

何醫師表示桑枝有去風濕、行水氣的作用，對通經絡及解決關節痺痛有幫助，特別適合上肢麻痺的人群。配合綠豆、黑豆、生薏仁，有助清熱、消痛、去腫。

按圖有湯水食譜︰

【桑枝薏仁綠豆湯】

材料︰

桑枝20克、綠豆20克、黑豆20克、生薏仁10克、瘦肉300克。



做法︰

1.全部材料洗淨。

2.將5碗水用大火煲滾，加入全部材料。

3.水滾後轉細火，煲約1小時完成。



桑枝，可去風濕、行水氣、通經絡、緩痺痛。（《醫醫，我不想再病了》影片截圖）

按圖了解食材功效︰

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桑枝，可去風濕、行水氣、通經絡、緩痺痛。

綠豆，清熱、助消除關節痛紅腫。

黑豆，黑色食物補腎，適合因虛損或筋骨未夠強健而引起的關節勞損。

生薏仁，有助去濕、去水腫及清熱。

6款水果對關節有益 車厘子效果最出色

據美國關節炎基金會資料顯示，關節炎飲食有多項食物建議能有助抗炎及紓緩關節不適，眾多水果中，有6款水果對關節有益，幫助抗炎，以車厘子的效果最出色。據美國國立衛生研究院資料，發現進食車厘子有效減輕16項研究中的11項炎症，車厘子在幫助抗炎、助細胞抗氧和預防慢性疾病上有不錯的效果。

按圖了解對關節有益的6款水果及原因（排名不分先後）︰

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