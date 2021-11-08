醫醫我不想再病了｜胸大易生乳癌？7種食物助防癌1類人士慎喝牛奶

乳癌是香港女性頭號癌症殺手，據統計每14位便有1人有機會患上乳癌，於2019年已有4761宗乳癌發病個案，平均每日有13位女士確診，數字頗是震驚。有腫瘤科醫生建議停經後的婦女不宜飲用牛奶，每日1/3杯已比正常人患乳癌的風險高出3成。而喝豆漿較多的人，患乳癌的機率卻相對較細，與傳統觀念中以為大豆異黃酮會誘發乳癌有別。



胸大易生乳癌？缺運動7項成因風險較高

臨床腫瘤專科醫生黃麗珊於TVB節目《醫醫，我不想再病了》中表示，乳房大小與患乳癌的風險沒有關係，乳房豐滿的女士，患乳癌的機會不會因此而增加，不過乳房較大者，體型一般較胖，身體質量指數（BMI）容易超標，若BMI超出23，肥胖的人患上乳癌的風險比正常人高1.4倍。此外，缺乏運動、生活壓力大、飲食不均、家族有乳癌史、酗酒、高齡產婦及較遲餵哺母乳的人均有較高風險罹患乳癌。

按圖總結罹患乳癌7項成因︰

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乳癌病人手術後忌吃西柚 停經後不宜喝牛奶

不幸患上乳癌，黃醫生表示即使將整個乳癌切除，亦未能減低將來可能復發的風險，須要根據病情與腫瘤科醫生商討後續的治療及預防方案。而乳癌病人在手術後，不可以吃西柚，它與部分標靶藥物中的酵素有衝突，有機會增加副作用；另外也可能加重抗女性荷爾蒙治療藥物的毒性。不可以喝牛奶，黃醫生引述美國一項研究結果，發現停經後的女士若每日飲1/3杯牛奶（約80毫升），患乳癌的風險可能比正常人高出30%，若果飲1杯（約240毫升）更會高出50%，如果每日2-3杯將提高70%。

西柚與部分標靶藥物中的酵素有衝突，也可能加重抗女性荷爾蒙治療藥物的毒性。（《醫醫，我不想再病了》影片截圖）

豆漿誘發乳癌？多喝豆漿患乳癌機率較細

至於，外界一般認為豆漿內的大豆異黃酮會誘發乳癌，原因是異黃酮屬植物雌激素，與女性的雌激素相似。但是，黃醫生指出現時已經有很多數據顯示豆漿中的異黃酮不會誘發乳癌，相反，喝豆漿較多的人士，患乳癌的機率相對較細。

豆漿中的異黃酮不會誘發乳癌，相反，喝豆漿較多的人士，患乳癌的機率相對較細。（尹嘉蔚攝）

黑靈芝補氣湯補益氣血 助乳癌病者調理身體

醫食同源，中醫在療理乳癌手術後有時會用到靈芝來調理身體。註冊中醫師何慧潔指，根據藥典所載會用赤芝、紫芝入藥，「靈芝補氣湯」中用了黑靈芝（紫芝），它含三萜、多醣及免疫調節蛋白，在現代醫學發現靈芝有助抗腫瘤活性。

黑靈芝（紫芝），它含三萜、多醣及免疫調節蛋白，在現代醫學發現靈芝有助抗腫瘤活性。（《醫醫，我不想再病了》影片截圖）

湯中另有北芪（黃芪），可補益氣血，適用於做完乳房手術後有氣虛、手腳冰冷人士及容易疲勞的人飲用，其他材料包括杞子、南棗、紅蘿蔔和瘦肉。

「靈芝補氣湯」適用於做完乳房手術後有氣虛、手腳冰冷人士及容易疲勞的人飲用。（《醫醫，我不想再病了》影片截圖）

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每年10月被稱為「粉紅十月」，香港癌症基金會聯同各地組織，喚醒大眾關注及認識乳房健康。定期自我檢查乳房，可及早發現乳癌及診治，能大大提高痊癒機會。

每年10月被稱為「粉紅十月」，香港癌症基金會聯同各地組織，喚醒大眾關注及認識乳房健康。 （Anna Tarazevich/Pexels）

自我檢測乳房方法

自我檢查就是預防患乳癌的方式之一，黃麗珊在《醫醫，我不想再病了》中亦有解釋，女士在經期後數天後應自我檢查一次乳房，每月做一次。

1. 首先，正面對鏡，觀察兩邊乳房是否對稱，乳頭周圍有否凹陷，留意胸圍有沒有分泌物。

2. 舉高雙手，觀察皮下有否出現異常硬塊。

3. 如果沒有發現，再將身體躺平，舉高右手，用左手去摸，運用手指前兩節，將手指合起，輕按乳頭，看胸下是否有硬塊。

4. 以順時針方向揉整個乳房、鎖骨以弄、乳房兩側及腋下，摸清楚皮下有沒有類似豆狀的物體。

5. 最後要擠壓乳頭，觀察是否有異常的分泌物。

預防乳癌，女士 宜每月經期後數天之後自我仔細檢查乳房。（《醫醫，我不想再病了》影片截圖）

預防乳癌方法

均衡飲食亦是重要一環，但基本上沒有特定食物能絕對抗癌。不過，某些食物中富含抗氧化物及營養素，經常進食有助降低患上乳癌的風險。台灣營養師夏子雯分享日常生活中盡量減少攝取高脂食物，並多吃十字花科蔬菜，有機會降低罹癌風險。十字花科蔬菜包括椰菜花、西蘭花、黃芽白及高麗菜，它們富含「硫化物」，助降低誘發乳癌的風險，建議一天中吃大約3至5份，即最少一天吃半斤（約3份）的蔬菜。

請按圖了解7大類食物有助預防乳癌︰

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參考資料︰香港癌症基金會/Pub Med/Healthline/HEHO/早安健康/自由健康網/ TVB《醫醫，我不想再病了》