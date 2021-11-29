大閘蟹煮法｜把握爆膏黃金2星期！加1種飲料蒸蟹更鮮嫩唔用紫蘇葉

大閘蟹最後召集！別以為11月（農曆十月）已近尾聲，大閘蟹也變得遜色，其實剛好相反，現在才是吃大閘蟹的黃金期，公蟹雌蟹也同樣爆膏，別錯過大閘蟹季節這最肥美的「尾巴」！



11月尾的大閘蟹特別多膏，肥美肉嫩，記得唔好錯過這黃金檔期！（Crabtastic）

吃大閘蟹人人都知「九月圓臍十月尖」，農曆的九月吃蟹乸，雌蟹蟹膏金黃，十月（11月）吃蟹公，雄蟹蟹膏則如白玉狀，軟嫩甘香，這時都是吃大閘蟹的最佳季節，但別以為11月已近尾聲，蟹季到了水尾，大閘蟹質素便大不如前，其實剛好相反，11月尾至12月頭才是大閘蟹最肥美多膏的時間，因為今年天氣仍未寒冷，12月仍有大閘蟹供應，懂吃的就要吃這時的大閘蟹，爆膏肉嫩。不過，蟹乸比蟹公較早沒供應。

按圖看大閘蟹雌蟹和雄蟹的蟹膏分別：

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現在Crabtastic正推出免費升級優惠，買8隻或以上即可自動升級「加大碼」，例如訂講6.5両蟹公，即可升級為7両重蟹公。

太湖大閘蟹

蟹乸：$128起/隻（4-4.5両）

蟹公：$118起/隻（4.8-5.5両）

訂購10隻，可享大閘蟹懶人包一套（鉸剪、紫蘇葉、蟹醋、薑茶各一）

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蒸大閘蟹不少人喜歡加紫蘇葉，中醫角度來說，紫蘇葉歸肺、脾經，可散寒治感冒、咳嗽嘔吐，還有解魚蟹中毒之效。不過，只要把蟹蒸熟已經食用安全，若然買不到紫蘇葉，用薑來代替也同樣有驅寒效果。

按圖看蒸大閘蟹方法，加哪種材料可令蟹更鮮嫩？

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大閘蟹（8隻）

材料：

薑1大塊（切片）

啤酒適量



調味料：

生抽1湯匙

香醋3湯匙

糖1湯匙

做法：

1. 蒸鍋中放入水和適量啤酒，蟹更新嫩。

2. 大閘蟹放入蒸鍋上，肚子朝天防蟹黃流失。

3. 蟹肚放1片薑。

4. 加蓋水滾再蒸15分鐘完成。

5. 把調味材料拌勻，享用時作蘸料。

蒸好後記得去掉蟹胃、腮、心、腸，不宜食用。

【大閘蟹點煮點拆】蒸蟹去腥驅寒3秘訣 正確拆蟹法6大部位不能吃👇👇👇