蟹營養｜蟹肉強壯骨骼牙齒、含Omega-3助抗氧化　必知2大健康好處

用夾蟹鉗壓碎螃蟹殼，一口將白色的蟹肉放進嘴裡，幸福感充滿了整個嘴巴；所有的海洋生物裡，螃蟹（Crab）可說是海鮮料理的高級美食之一。而且，它的肉不僅甜美好吃，其營養價值也很高，並不輸其他魚貝類，以下列出吃蟹肉的2大好處和料理方法，趕快把握秋季螃蟹旺季，趁周末去市場抓一堆回來煮吧！ 文：黎佳燊 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

吃蟹肉2大健康好處（按圖了解更多👇👇👇）

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1. 螃蟹含Omega-3脂肪酸且助抗氧化

與其他的魚類一樣，螃蟹含有Omega-3脂肪酸，能避免血管中的血小板黏在一塊，確保血流順暢，其來源來自於攝取水中浮游植物和藻類所得。此外，它也有鉻（Chromium）的礦物質，可以幫助提升身體的高密度脂蛋白（High Density Lipoprotein，簡稱HDL），加上固醇（Sterol）能限制其他膽固醇（Cholesterol）的吸收，進而降低了心臟疾病（Heart disease）和中風（Stroke）的風險。

幾乎所有的甲殼類都有硒（Selenium）的成分，但螃蟹算是較頂級的食物來源，可以加強身體的抗氧化保護系統，保障甲狀腺功能和身體免疫系統，還能中和自由基（Free radicals），幫助對抗癌症。

2. 螃蟹肉強壯骨骼牙齒

對小孩和年長者而言，螃蟹其實是不錯的蛋白質來源，因為它的肉並沒有結締組織，所以與其他肉類相比更容易消化，適合各個年齡層食用。另外，它對於腦部認知和神經系統也非常重要，包括維他命B2、維他命B12、銅；其中銅能助於鐵的吸收、紅血球的製造，進而加速傷口的治癒時間。

很多人不知道，吃螃蟹能強壯骨骼和牙齒，它含有磷（Phosphorus）和鈣質，有骨質疏鬆風險的老人建議多多攝取，以保障健康的高齡生活。但是，也不要大量地吃蟹肉，因為它仍有很高的鈉（Sodium）和膽固醇，吃多了反而會提高心血管疾病風險，高膽固醇病人也要儘量避免，並且在做任何飲食的調整前，請先跟專業醫生或營養師商量。

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螃蟹要活著出手料理

料理海鮮一定要活著出手，螃蟹也不例外，若發現買回來的螃蟹死了，或蟹殼破了，請將屍體丟掉，因為死了的海鮮會釋放組織胺（Histamine），會導致過敏症狀。而由於螃蟹身上可能會有細菌和寄生蟲，要注意別把熟食放在一起，以免造成交叉感染。

根據美國紐約州衛生部（New York State Department of Health）的資料，螃蟹殼上的褐綠色物質要移除，因為它含有多氯聯苯（Polychlorinated Biphenyls，簡稱PCBs）、戴奧辛（Dioxin）及其他重金屬成分，用沸水煮熟螃蟹後，也請把水倒掉，以免誤食，80%的PCBs會從螃蟹體內滲出。

在處理活螃蟹時，請使用手套和鉗子，抓的時候從螃蟹的後部著手，且抓穩2邊的後腳，然後沖冷水數分鐘。接著，將整隻螃蟹下沸水煮約10分鐘，或煮至蟹殼轉粉紅色，才拿起放入冰水中冷卻，若是體型較大的大蟹，則可以煮至20分鐘，等到摸了不會燙手，就可以開動吃美味的螃蟹大餐啦！

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：秋季就要吃螃蟹！2大健康好處報您知】