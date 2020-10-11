食蟹季節｜7種螃蟹最佳食用時間、烹調方法　花蟹最啱隔水清蒸！

雖然一年四季都可吃到螃蟹，但每到秋季時分因為氣候等各方面因素，這個季節的螃蟹特別肥美，很多人都只會在這個時候品嚐螃蟹，因此只要夏季天氣稍微轉涼，即意味著品蟹的季節到了！既然秋天的螃蟹最肥美，而且產量多、價格比較便宜，但是螃蟹種類也不少，除了大家熟悉的大閘蟹外，香港、台灣等地常見的分別還有花蟹、三點蟹、毛蟹、奄仔蟹、膏蟹、菜蟳和石蟳。有句口令如是說：9月以三點蟹、花蟹最好吃，10月石蟳登場！

▼哪個季節時間吃螃蟹最好？（按圖了解👇👇👇）

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1. 三點蟹

三點蟹因為蟹殼上有明顯的三個紅點，而被取名三點蟹，尤其容易辨識。比起高貴帝王蟹等級，三點蟹的肉質細緻，尤其9月入秋時品嚐剛好遇上三點蟹最肥美的季節。品嚐這時候的三點蟹，每一口除了肉質飽滿，還可以品嚐到滿滿的蟹黃。此外，三點蟹因為蟹殼較薄和軟，因此肥美的身體幾乎都是鮮味的肉質和蟹黃，吃起來也十分方便。

2. 花蟹

花蟹的蟹殼帶有華麗的斑紋，肉質結實而且產量較多，因此品嚐的季節即秋天以外，每年的端午節前後也是品嚐花蟹的時令。基於花蟹的肉質較為鮮鹹味，因此花蟹最常的烹調方式就是清蒸和水煮，志在品嚐最天然的海味！

3. 毛蟹

因外殼帶有毛而被稱作毛蟹，和大閘蟹一樣公的有膏、母的有黃。由於毛蟹肉質、風味媲美大閘蟹，市場上常出現供不應求。選優質毛蟹很簡單，毛蟹愈大愈重，蟹味愈濃，價錢愈高，產季為11月〜1月。

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4. 大閘蟹

喜歡吃蟹黃的人，一定只吃大閘蟹！而大閘蟹是公的好吃還是母的好吃，各自都有擁護者。母蟹與公蟹皆有蟹黃，不過母蟹蟹黃較多，滋味更油潤飽滿，9到12月間是最好的季節。

5. 奄仔蟹

奄仔蟹（台灣又稱處女蟳）其顧名思義就是未經過交配的蟹。奄仔蟹的蟹膏鮮美飽滿，蟹肉多汁甘甜，因為奄仔蟹生長期不長，所以肉質幼嫩，蟹膏呈半凝固狀，口感濕潤濃稠，夏季膏黃最飽滿，不少人覺得吃大閘蟹不過癮，會改吃奄仔蟹的蟹膏來解解饞。

6. 膏蟹

膏蟹其實就是交配過的母蟳，肉質富有彈性，不過牠的膏黃比奄仔蟹來得硬。蟹黃帶有嚼勁，愈嚼愈香，滿滿的赤橙色蟹黃配上微苦的蟹膽更顯甘美，有些人還會滴1、2滴酒來增添美味。如果想要辨別奄仔蟹或是膏蟹，可從蟹的重量來判別，奄仔蟹通常體積比較小，以6至8兩最常見，最大的奄仔蟹也很少超過12兩。第二，可觀察腹部與背部等位置，交配過會在殼上留下刮痕。因此，腹部、背部光滑潔白者，才是奄仔蟹。

7. 石蟳

石蟳最有名的是它的兩個大螯，肉量超豐腴，本身肉質帶有濃濃的鮮香味，厚實富彈性，咬勁十足，最適合隔水清蒸，而且要煮好再放涼，吃起來尤其鮮甜過癮。主要在秋末冬初盛產。