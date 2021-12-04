食物冷知識｜三角飯糰難開無從入手？營養師教一招「不沾手」吃法

三角飯糰小小一個，相當適合作為早餐食用。台灣營養師Ricky近日發布影片介紹三角飯糰，並分析每款的口感、營養優缺點。



不過影片內的「不沾手吃飯糰法」意外引發關注，網友直呼「學到新招！」

不沾手吃飯糰法（按圖看清👇👇👇）

+ 4

Ricky近日在YouTube發布新影片介紹五款三角飯糰，當他正要打開第一款飯糰時，身旁的工作人員突然發聲傳授「不沾手開飯糰法」，只要先將一邊的塑膠袋撕開，再套回去原位，接著再開另一邊的塑膠套，再把塑膠套套在飯糰下面，如此一來就可以完全不沾手。

Ricky學到新招後相當驚訝，直呼「誰教你的？」工作人員則回答「我自己發明的」，Ricky表示，「這個好厲害，我每次開一開都會不小心海苔掉出去，不然就是沒有用好」。

相關文章：牛奶冷知識｜加熱後有奶皮口感差 輕鬆一招去除薄膜微波也適用👇👇👇

+ 5

延伸閱讀：

高麗菜25元、 草莓75元 他在日本超市逛一輪喊「都比台灣便宜！」

超幸運！花8元買螢光筆 爽中統一發票特別獎1千萬

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】