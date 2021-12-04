食物冷知識｜三角飯糰難開無從入手？營養師教一招「不沾手」吃法

三角飯糰小小一個，相當適合作為早餐食用。台灣營養師Ricky近日發布影片介紹三角飯糰，並分析每款的口感、營養優缺點。
不過影片內的「不沾手吃飯糰法」意外引發關注，網友直呼「學到新招！」
不沾手吃飯糰法（按圖看清👇👇👇）
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Ricky近日在YouTube發布新影片介紹五款三角飯糰，當他正要打開第一款飯糰時，身旁的工作人員突然發聲傳授「不沾手開飯糰法」，只要先將一邊的塑膠袋撕開，再套回去原位，接著再開另一邊的塑膠套，再把塑膠套套在飯糰下面，如此一來就可以完全不沾手。
Ricky學到新招後相當驚訝，直呼「誰教你的？」工作人員則回答「我自己發明的」，Ricky表示，「這個好厲害，我每次開一開都會不小心海苔掉出去，不然就是沒有用好」。
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