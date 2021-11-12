飯糰食譜｜滿滿日式定食感覺！三文魚飯卷步驟簡單營養滿分

身為家長的應該都能理解，當孩子不愛吃飯時有多讓人困擾。社員Jenny Weng在廚藝公社跟大家分享一道收服孩子味蕾，又充滿日料感的三文魚飯卷。



這道三文魚飯卷也是女兒的最愛，無論早餐或當點心都吃得津津有味，也常用三文魚當小寶的副食品食材。有時候不知道要煮什麼的時候，放入焗爐焗一下就香噴噴出爐了！分切一塊後很有日式定食的感覺。

▼三文魚飯卷食譜（按圖看清👇👇👇）

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社員也在留言處細心回應做法。

1. 做法是先將三文魚焗熟，然後撥開後跟熱飯拌勻。

2. 起油鍋，下蛋液，再放入海苔片（海苔片是在超市購買）

3. 放上拌好的三文魚飯，待蛋液底部較熟後再捲起。



輕輕鬆鬆，一道富有日式料理感的三文魚飯卷就做好了。

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