香蕉冷知識｜愈黃不代表熱量愈高！營養師破解香蕉4種飲食迷思

你喜歡吃香蕉嗎？香蕉是很好入口的熱帶水果，其高鉀低鈉，研究指出吃香蕉可預防高血壓及心臟病。不過，對於正在減肥的人，香蕉一次可以吃多少？營養師表示，香蕉愈黃不代表熱量愈高；關於香蕉還有其他各種傳說，就讓營養師一起為你解惑！



減肥想吃香蕉？1根就是1日水果上限

台灣農委會指出，味甜爽口又肉軟，尤其適合老人和小孩食用。香蕉的營養成分有：蛋白質、果膠和鉀、鈣、磷、鐵等礦物質，還有維他命A、B、C、E、F、胡蘿蔔素等。香蕉是水果中鉀含量最高之一，每磅香蕉的鉀含量高達1,141毫克，鈉則僅有3毫克；因此吃香蕉可預防高血壓及心臟病。

台灣長照居家營養師ANGELA也在Facebook表示，現在的香蕉都很大根，1根香蕉（含皮重）約190～200公克，約有120大卡的熱量，約等於2份水果；也相當於0.43碗飯的熱量。若是正在減肥的人，水果1日不超過2份，所以建議1天最多吃1根香蕉就是上限！

香蕉4大飲食迷思（按圖看清👇👇👇）

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3個吃香蕉的好時機！香蕉愈黃不代表熱量愈高

台灣營養師ANGELA提到，愈黃的香蕉愈甜，但是不代表熱量愈高。她說明，不管是黃香蕉或綠香蕉兩者各有好處，黃香蕉的熱量較低，而綠香蕉的纖維較高，不過數值差異不大，不用拘泥於要多熟，重點是吃的「分量」。另外，她也提供3個吃香蕉的好時機：1.運動前、2.運動後、3.用餐後。

解迷思！關於香蕉的各種都市傳說

而關於香蕉的各種傳說，你是不是也聽過很多？營養師ANGELA針對以下迷思為大家解惑：

1. 香蕉能不能空腹吃？

一般人空腹吃可以，但如果是胃很敏感、發炎中的人，或是吃香蕉會產生脹氣者，就不要空腹吃香蕉。

2. 香蕉可以當早餐嗎？

有些人喜歡拿水果當早餐，ANGELA建議，如果早餐要吃香蕉，記得搭配其他食物一起吃，可以用來替換澱粉，但不建議香蕉單吃當正餐。

3. 香蕉不能配乳酪飲品？

這是天大的誤會！ANGELA說，香蕉和乳酪單獨分開吃，各自表現普通，但兩者一起搭配，滋味可是升級！香蕉配乳酪不會傷胃、也沒有毒，反而是最佳拍檔，可以放心吃。

4. 香蕉人人都能多吃？

ANGELA提醒，有在減肥的人吃香蕉要注意分量，如果有腎臟或血糖問題者，要諮詢專業醫生。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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