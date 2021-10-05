便利店食品多食恐傷身！盤點三大危險食物　一顆飯糰讓人昏昏欲睡

便利店便當方便又經濟實惠，而且種類多元，常常是煩惱不知道該吃什麼時的好選擇。不過最近日本媒體揭露，許多便利店食品，其實都含有不少添加物，吃多了恐怕傷身，最好不要太常吃。



根據日本媒體《週刊女性PRIME》報導，研究食品添加物40年的專家小藪浩二郎指出，像是「胺基乙酸」這種添加物因為可以抑制細菌滋生，而且非常廉價的關係，因此常被用在便利店、超市等速成食品之中。

然而，胺基乙酸卻有著催眠人體的成分，以用在一顆飯糰上的胺基乙酸大約落在3公克來看，差不多就相當於市售助眠藥相同的劑量。因此如果吃了便利店飯糰、三文治這類使用大量胺基乙酸的食物，身體就會昏昏欲睡，影響做事情的效率，對交通駕駛而言更是嚴重危害。

便利店最危險食物TOP3（按圖看清👇👇👇）

+ 1

另外，有些便利商店的炸物為了讓顏色好看，添加了合成的著色劑，可能造成人體老化、掉毛與肝臟負擔。而有些添加物在法令上視為食品，因此雖然對人體不健康，但業者依然可宣稱產品「無添加任何化學調味料」。

小藪指出，很多商品會標示食材產地，例如飯糰會使用強調使用國產稻米製成等等。但是法規並未要求添加物需標明產地，因此食品內其實有很多來自中國或其他產地的化學調味料，認為這部分應該加強控管才對。他還形容現在的便利店食品，就像「添加物的大博覽會」一樣危機四伏。

報導最後整理出便利店最危險食物TOP3，分別是：

1. 飯糰、含有熟內餡的麵包

約一個100公克的飯糰或是一份咖哩麵包，就含有能讓人入睡的胺基乙酸含量。

2. 炸物

日本便利商店的炸物雖誘人，但多是用棕櫚油等低價油炸過，在經過長時間的陳列與光和空氣的接觸下，油已經呈現酸化狀態。

3. 關東煮

為了增進口感和外觀大小，關東煮食材本身就含有許多添加物，而湯汁更是如此。如使用塑膠之類材質的不當容器，更容易溶解出會對內分泌造成不良影響的環境荷爾蒙。

相關文章：【晚吹空肚講宵夜】實試祖堯推薦薯片雞髀 便利店10大宵夜排行榜👇👇👇

+ 6

延伸閱讀：

颱風「獅子山」最快明天生成、「圓規」可能接著長

碎步、顫抖、面具臉 留意帕金森氏症徵兆

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】