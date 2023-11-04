秋冬湯水食譜｜虎乳靈芝川貝母湯潤肺止咳　增強免疫力美顏抗老

虎乳靈芝，你聽過嗎？它經常被用來煲湯，能達至止咳等功效，甚至對氣管敏感、哮喘等皆有幫助。天氣轉冷，相信大家都喉嚨乾涸，不妨煲一個虎乳靈芝川貝母湯潤一潤喉。



虎乳靈芝又名白靈芝 紓緩氣管敏感

虎乳靈芝川貝母湯是一款素湯，用的都是止咳潤肺為主的材料，如虎乳靈芝、川貝、非洲海底椰等，再加些無花果讓湯更甜。虎乳靈芝有白靈芝、虎奶、虎乳菌等別稱，不但能紓緩氣管敏感、咳嗽等，也有抗衰老的美容功效。註冊中醫師邱穎琳就說，這個湯是以養陰潤肺為主，適合秋天至初冬，但到天氣再寒冷時，還是建議飲用一些滋潤兼補氣血的湯水。

虎乳靈芝川貝母湯。

非洲海底椰清潤生津

今次也用上非洲海底椰，平時有些切開來白色有「果肉」那款，其實它是泰國海底椰，有輕微止咳作用，能清潤生津；不過煲湯的話建議用「非洲海底椰」，是來自非洲塞舌爾群島海底椰，白色部分有狗牙形狀，果肉在光線照射下有反光效果，另外因體積較大，故切開後不會有完整啡邊圍住白色部分，周邊位稱為「散裝」，中間位稱為「綁裝」，後者價格更高昂！

虎乳靈芝川貝母湯食譜

這個湯有清熱潤肺、止咳化痰、滋陰養顏等功效，但冬天除了要滋潤外，也宜補氣血。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

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虎乳靈芝：潤肺止咳，可紓緩濕疹等皮膚問題

川貝母：清熱化痰、潤肺止咳

非洲海底椰：潤肺止咳，口感粗糙似木片

海玉竹：性微寒、味甘，有養陰潤燥、生津止渴、健脾補腎

無花果：味甘性平，潤肺止咳，健胃清腸、消腫解毒及生津抑燥

百合：味甘性平，潤肺止咳，養陰潤膚

南杏：味甘性平，化痰止咳，潤肺功效比北杏強

北杏：性平、味甘，止咳平喘、潤腸通便

攝影：鄧穎琪



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