西班牙蛋餅食譜｜被1700萬網民熱捧！只3種材料1隻平底鑊輕鬆完成

西班牙薯仔蛋餅，將兩種超高人氣又萬能的食材——薯仔、蛋結合，製成又厚又圓的蛋餅，難怪大受歡迎。有YouTuber就示範如何用3種材料製出這種蛋餅，結果大受歡迎，獲得逾1,700萬網民熱捧。



德國YouTube Channel Essen Rezepte不時分享簡單食譜，其中一條西班牙薯仔蛋餅的影片，她示範用3種材料完成薯仔蛋餅，包括：洋葱、薯仔和蛋，一隻平底鑊就能輕鬆完成，十分簡單！短片極受網民歡迎，有逾1,700萬人觀看過，很多人都對此讚不絕口，直指夠簡單易做。

請按下圖睇西班牙薯仔蛋餅做法：

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許多讀者都留言讚好，有人認為這是最好不過的"Comfort food"，也有人說自己在母親生日時煎了這塊蛋餅給她，對方認為比生日蛋糕更美味！不過亦有人建議，薯仔相對洋葱受火，應先煮洋葱；亦有網友指出，未必人人愛吃洋葱，可以減少洋葱分量。

西班牙薯仔蛋餅。（YouTube截圖：Essen Rezepte）

西班牙薯仔蛋餅食譜



材料：

洋葱1個

薯仔4-5個

雞蛋6隻

鹽適量



做法：

1.洋葱切絲、薯仔切小片。

2.鑊燒熱下油，以蓋過洋葱絲的油量，半煎炸方式煎香洋葱。

3.薯仔下鍋同煎，用中至高火煎10至15分鐘，再拌勻。

4.打6隻蛋，將煎好的薯仔和洋葱，放入雞蛋中拌勻，下鹽調味，用蓋子蓋著，靜置15分鐘。

5.鑊燒熱，下橄欖油，將蛋餅混合物倒入平底鑊，大火煎1分鐘，再轉小火煎2-3分鐘。

6.用直徑比鑊大的碟子輔助，翻轉蛋餅，煎好另一面，上碟即可食用。



除了由YouTube Channel Essen Rezepte製作的西班牙薯仔蛋餅外，以下還有兩個《香港01》的蛋餅食譜可供參考。

【異國小食．有片】西班牙蛋餅2種芝味 反面慢火煎

西班牙芝味蛋餅食譜

【薯仔食譜】薯仔蛋餅蛋香軟綿綿 2種材料炮製西班牙家常小食

薯仔蛋餅食譜

資料來源：Essen Rezepte