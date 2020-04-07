【雞蛋食譜】蘑菇薯仔蛋餅免焗超簡單　方便懶人15分鐘開飯

10分鐘免焗蛋餅（Ten-Minute Pan Quiche），用5分鐘準備配料，整道菜只花了15分鐘完成，不用睇火，不用怕烘焦，是個簡單的懶人食譜，想擁有一頓美味簡便的西餐隨時都得。

雞翼、雞蛋、薯仔及蘑菇等，這些食材總佔先天的優勢，可適合多元的烹調方法，然後百變出各樣的菜式，更討人喜歡的是它們的價格相宜，甚得普羅大眾的歡迎。在新冠肺炎影響下，市民多了時間留在家中，下廚也成了居家的消遣活動。當紅的400次咖啡、巴斯克燒「焦」芝士蛋糕與氣炸鍋食譜等，可說是「年度人氣王3強」，原因或許歸於製作簡單，不用太講究秘技便能成功，更甚是夠IG-able能吸引眼球。

沒有太多繁複入廚貼士的，還有這份免焗蛋餅（Pan Quiche），一般蛋餅需要焗製，若然家中沒有焗爐，大可以利用單柄煲幫手，而且過程十分簡單，絕對是懶人做菜及可飽腹的快捷菜式。

蘑菇薯仔蛋餅15分鐘可上飯桌，做法簡單方便。

薯仔絲、蘑菇片、調好味的蛋漿，將它們3合1成了蛋味香濃的蛋餅，想增強香味可摻入甜羅勒，要提升風味可混合些許芝士。不建議用容易出水的配菜，例如番茄、大白菜及金菇等，否則蛋餅容易變得水汪汪，組織不夠結實，外型亦不夠美觀。

蘑菇薯仔蛋餅，

先炒薯絲及蘑菇，再加羅勒，後加蛋漿，盡快酌量拌勻雞蛋便鋪平，馬上蓋住，轉慢火烘10分鐘，切忌手腳慢、火喉猛，否則隨時變炒蛋。10分鐘後揭蓋，熄火，用飯勺鬆開蛋餅的邊緣方便脫離鍋邊，在碟上倒扣蛋餅完成。如果喜歡吃「香口」的，略調高火力，讓蛋餅的底部成焦糖色如下圖。

早前我製仍作的「杯麵大阪燒」，也是用Pan Quiche的方法去做，喜歡吃「香口」的蛋餅，可略調高火力讓蛋餅的底部成焦糖色。

蘑菇薯仔蛋餅食譜

攝錄、攝影：詹郭敏、陳錦超

剪接：陳錦超

健康小貼士︰

雞蛋有豐富的蛋白質、不飽和脂肪酸、維他命A、B、D及卵磷脂，卵磷脂有助分解血管中膽固醇，使血液流通預防心臟病。另外，它的飽腹感強，可幫助減少食量，有效控制體重。

薯仔含豐富的維他命C與鉀，另外有蛋白質、醣類、維他命B1及礦物質。每100克有81大卡熱量，這在澱粉類食物中算低。相比番薯每100克有124大卡熱量，飯、麵等100克有140大卡的熱量，薯仔熱量較低，纖維也僅是番薯的2/3左右。

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