步入中年　餅乾、薯片為何要少吃？一原因以植物油代替牛油較好

日前1項研究指出，比起從牛排獲取脂肪，從橄欖油獲取脂肪，更能夠降低罹患中風的風險。這項針對100,000多位健康專業人士進行的研究發現，多年來選擇植物油和其他植物性食物作為脂肪來源的人，罹患中風的風險通常較低。



植物性脂肪攝取量較高者 罹患中風的可能性較低

整體來說，和植物性脂肪攝取量最低的人相比，植物脂肪攝取量最高的人之中，27年內有20%的人罹患中風的風險降低了12%。研究也發現，20%從肉類中獲取大部分脂肪的人，與攝取量低的人相比，中風的可能性高出了16%。

波士頓哈佛公共衛生學院博士後研究員Fenglei Wang指出，許多研究着眼於食物中的脂肪與中風之間的關聯，這項研究的重點則是脂肪的來源，他表示研究結果支持使用橄欖油、大豆或玉米等植物油代替牛肉脂肪。

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波士頓塔夫茨大學營養科學教授Alice Lichtenstein則表示，這些發現並不意味着食物中脂肪是心血管健康的全部。整體飲食的品質是關鍵因素，而不是任何單一營養素。吃進大量植物性脂肪的人，可能也常吃蔬菜水果、保有運動習慣、甚至不吸煙。

這個研究確實考慮了許多變數，以得出有關食物中脂肪的數據。Alice Lichtenstein表示，飽和脂肪對健康的負面影響，或許是導致紅肉愛好者中風風險較高的部分原因，相較之下，喜歡植物性脂肪的人，可能很少攝取到飽和脂肪。

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注意脂肪來源 選擇液態植物油降低中風風險

美國心臟協會鼓勵市民多吃原型、最低限度加工的食物，並盡量少吃薯片、餅乾等高度加工的食物。Alice Lichtenstein表示，這種做法對於限制攝取不健康的脂肪、糖、鈉很有幫助。建議多攝取水果、蔬菜、高纖維穀物和魚類等食物，上述的食物可以提供人類維持心血管健康所需的營養。

美國心臟協會叮囑，平時須注意脂肪來源，建議選擇液態植物油，如橄欖油、菜籽油和紅花籽油，而不是牛油，可以多吃堅果、堅果油、種子和牛油果等食物。Alice Lichtenstein指出，選擇瘦肉，避免加工肉類，用富含omega-3脂肪酸的魚肉代替其他肉類，都有助於降低罹患心臟病和中風的風險。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】