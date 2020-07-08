【減肥】降血壓防便秘5款低熱量蔬果瘦身最啱　西蘭花都係排第5！

減肥其實就是能量攝入和消耗的對決，想要成功，除了要多做運動增加熱量消耗，也要在飲食習慣上多加留意。而以下幾款蔬果，本身含有的熱量比消化時所需的能量低，因此成為「零熱量」甚至是「負熱量」食物，加上它們的超高營養價值和飽腹感，絕對是多吃多瘦的選擇。

5款「零熱量」甚至是「負熱量」蔬果（點擊下圖看清！）

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西蘭花⁠：每100g約33卡路里⁠

西蘭花是人人皆知的Superfood，每100克的只有33卡路里之餘，它的營養十分全面。它含有豐富的蛋白質、維他命C和膳食纖維之外，還含有類黃酮及抗癌活性酶，有助預防癌症及清理血管，同時可以提高身體免疫力，好處多多！

青瓜：每100g約24卡路里

青瓜又稱黃瓜，含有丙醇二酸及膳食纖維，能有助提升飽肚感，多進食對體重控制及預防心血管疾病都有幫助。 另外，因為青瓜含有鉀，有助身體排走過多的鈉，預防身體出現水腫；鉀亦有助穩定血壓水平，預防高血壓。此外，除了青瓜肉，青瓜皮亦含有豐富的膳食纖維，有助促進腸道蠕動，預防便秘。

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蘆筍⁠：每100g約20卡路里

每100g的蘆筍就只含約20卡路里，而且蘆筍含有大量水分和纖維，在食用時能提供較大的飽腹感，方便配合減肥餐單食用。另外，蘆筍含豐富硫胺素及維他命B，有助促進新陳代謝和抗疲勞，提高身體能量讓人元氣滿滿！

蘑菇：每100g約22卡路里

蘑菇除了低熱量，也因為高營養價值而被稱為「營養全能王」，齊備蛋白質、礦物質、多酚、多醣、維他命等營養，因此就像是天然營養劑一樣，不妨多當作主食食材。蘑菇亦有抗癌和抗氧化的功效，幫助身體和皮膚防衰老，各位愛美的女士不能錯過。但蘑菇的保鮮期較短，只有約三至四天，留意不適宜一次過購入大量作食材存貨。

西芹：每100g約17卡路里

最後一款熱量最低的，就是西芹（又稱芹菜），每100g的西芹就只有約17卡路里，試想想，差不多1.5公斤的西芹，才等於一塊薄餅的熱量，是不是想馬上吃芹菜吃到飽？而且西芹富含蛋白質、碳水化合物、礦物質及多種維他命等營養，加上高纖維含量，做到整腸通便及促進血液循環的作用。雖然有益，但芹菜也不宜吃過量，以免造成肚瀉。

雖然以上食物的熱量很低，但在烹調時所用的醬汁和其他食材的配搭選擇，也不可以鬆懈！芝士、重口味的醬汁反而令熱量提高，盡量以少許鹽作調味就可以。

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