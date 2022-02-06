檸檬吉士醬｜香滑濃稠簡易3步驟烘焙必學　可配上麵包焗撻蛋糕卷

檸檬吉士醬食譜節錄自《麵包主義——省時揉麵x鬆軟包香x24款時令風味》。很想感受烘焙的愉悅嗎？就從這本書開始。



人氣麵包師Ginny跟大家分享製作麵包的基礎概念、技巧及要點，並根據每月特色創作24款能輕鬆炮製的時令麵包，step by step精確的步驟，就如從旁指導！快將這份烘焙的心意送給家人，感受麵包帶來的快樂時光！

▼檸檬吉士醬食譜（按圖👇👇👇）

+ 3

材料：

- 蛋黃2個

- 上白糖60克

- 麵粉（百合花）20克

- 全脂牛奶200克

- 新鮮檸檬皮適量

- 新鮮檸檬汁8-12克



做法：

1. 蛋黃、糖及麵粉攪拌均勻。

2. 牛奶用小火加熱，放入檸檬皮煮至約70-80℃，離火，分2-3次加入蛋黃混合物內，快速攪拌至完全混和。

3. 將牛奶混合物倒回鍋內，以小火加熱，不斷快速攪拌至質感濃稠及溫度約80℃，盛好，用保鮮紙蓋好及冷藏。

TIPS：

- 麵粉過篩後才加入拌勻，令吉士醬更滑溜。

- 使用前灑入檸檬汁拌勻，令吉士醬散發更香濃的檸檬味。



相關食譜：甜品食譜｜自製美味下午茶梳乎厘班戟 配上牛油楓糖賣相超吸引

+ 14

相關食譜：甜品食譜｜免焗檸檬撻法式甜品自調酸甜度 香甜滑溜這1步不能少

免焗檸檬撻食譜

+ 1

麵包主義——省時揉麵x鬆軟包香x24款時令風味（萬里機構提供）

書名：麵包主義——省時揉麵x鬆軟包香x24款時令風味

作者：Ginny Choy



畢業於法國藍帶國際廚藝學院（日本東京分校）之烘焙文憑課程（Diploma in Boulangerie)，及後於日本鳥越麵包學校修畢基本及上級課程。



Ginny持有商業管理及市場學士學位、營養學高級文憑及運動營養學證書，曾任職跨國企業，及後於日本著名麵包店之香港分店負責麵包製作。2017年開始成為全職烘焙導師，以專業麵包製作的經驗及教授的熱誠，與大家分享手作歐式及日式麵包的知識和體驗。



【本文獲「萬里機構」授權轉載。】