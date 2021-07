健康飲食｜增加喝水量可靠5食材！加薄荷葉、檸檬汁好喝又助排毒

因為人體內佔有70%的水,各個器官都需仰賴水分的補給以維持基本運作,如果身體缺水的話,各個器官都會出現一些小毛病,像是身體一直有疲倦感,很可能是因為缺水導致血液循環不佳,當血液送不到大腦時,就會產生疲憊,長期下來就會對記憶造成影響。

所以足夠的水分才能維持體內循環,達到排除體內廢物的作用。但大家都知道喝水有助維持身體健康,可是又因為水不比台式飲料來得好喝,往往選擇台式飲料來攝取水分,雖然補足了水分,但也額外攝取多餘的熱量及糖分,進而帶給身體更大的負擔。

直接將新鮮的薄荷葉加入水中即可。不僅喝起來有清涼感,薄荷葉還能讓促進腸胃蠕動。日本食療養生專家石川瑞惠博士,與知名營養管理師岩崎啓子所著的《撫慰身心、恢復健康的100道特效食譜:日本醫學博士石川瑞惠親身實踐!改善體質,擺脫小病痛!》一書中,也提到將薄荷葉、檸檬汁、蜂蜜加上熱水飲用,對喉嚨痛有助緩解。

因為檸檬含有多量的維他命C,可增加腸道好菌,幫助排便,外加檸檬酸有助提高人體對鈣的吸收力,進而達到保存骨質的作用。日本曾有實驗,在年齡平均36~59歲的婦女進行,每天早、中、晚各喝150毫升的檸檬汁,持續喝3個月,發現有8成的受試者骨密度有上升。

相關文章:助眠飲食|睡不夠易患失智症?不靠安眠藥吃豆類味噌攝5大營養素

因青瓜含有葉酸、維他命C、維他命K,還有鈣、鎂、鉀等礦物質,不僅可以補充人水分,更有養顏美容、抗身體發炎的作用。

自古以來蜂蜜就一直被認為是良藥,通常用來治療消化不良、便秘、脾胃虛弱、肺燥乾咳等問題。因含有寡糖,能促進益菌的繁殖,有整腸、提高免疫力,並且也富含類黃酮素、黃酮醇與黃烷醇等營養素,帶有抗氧化的作用。但也要記得蜂蜜也是糖,最好不要當成一整天的水分攝取來源,否則仍然會攝取過多的熱量,按照世界衛生組織(WHO)所建議的每日精製糖攝取量應小於總熱量的5%來計算,女性每日蜂蜜量約為1湯匙,男性則為1~1.5湯匙。

在夏天若要預防中暑、去除體內濕氣的話,台灣中醫師吳明珠就建議,可用一顆話梅丟入溫水裡,讓酸甜味慢慢釋出,可達到補水、解熱的效果。

相關文章:山楂營養 | 去斑護心防脫髮7功效 煲湯小菜酸甜醒胃外敷治暗瘡?

參考來源:

Open Journal of Preventive Medicine – Effects of Lemon Beverages on Bone Metabolism and Bone Mineral Density in Postmenopausal Women: A Double-Blind, Controlled Intervention Study with Ca-Supplemented and Unsupplemented Lemon Beverages

國泰醫訊 – 你也瘋蜜嗎?