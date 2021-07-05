健康飲食｜增加喝水量可靠5食材！加薄荷葉、檸檬汁好喝又助排毒

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-07-05 15:02

居家上班的情形愈來愈多，甚至有可能成為未來工作型態，雖然可以在自己舒適的家裡上班，但有些人卻也覺得更累了。若是已經有讓自已維持跟進辦公室一樣的步調，卻還是感到疲勞的話，不妨多喝水！尤其現在夏季時節，就算是坐著也都會出現汗流夾背的情形，如果沒有讓身體補足水分，就會出現疲勞的感覺喔！

▼水加5種食物助掃除身體廢物👇👇👇

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喝夠水才能維持體內機能運作

因為人體內佔有70％的水，各個器官都需仰賴水分的補給以維持基本運作，如果身體缺水的話，各個器官都會出現一些小毛病，像是身體一直有疲倦感，很可能是因為缺水導致血液循環不佳，當血液送不到大腦時，就會產生疲憊，長期下來就會對記憶造成影響。

所以足夠的水分才能維持體內循環，達到排除體內廢物的作用。但大家都知道喝水有助維持身體健康，可是又因為水不比台式飲料來得好喝，往往選擇台式飲料來攝取水分，雖然補足了水分，但也額外攝取多餘的熱量及糖分，進而帶給身體更大的負擔。

增加喝水量可靠5食材幫助

1. 薄荷葉

直接將新鮮的薄荷葉加入水中即可。不僅喝起來有清涼感，薄荷葉還能讓促進腸胃蠕動。日本食療養生專家石川瑞惠博士，與知名營養管理師岩崎啓子所著的《撫慰身心、恢復健康的100道特效食譜：日本醫學博士石川瑞惠親身實踐！改善體質，擺脫小病痛！》一書中，也提到將薄荷葉、檸檬汁、蜂蜜加上熱水飲用，對喉嚨痛有助緩解。

2. 檸檬汁

因為檸檬含有多量的維他命C，可增加腸道好菌，幫助排便，外加檸檬酸有助提高人體對鈣的吸收力，進而達到保存骨質的作用。日本曾有實驗，在年齡平均36~59歲的婦女進行，每天早、中、晚各喝150毫升的檸檬汁，持續喝3個月，發現有8成的受試者骨密度有上升。

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3. 青瓜

因青瓜含有葉酸、維他命C、維他命K，還有鈣、鎂、鉀等礦物質，不僅可以補充人水分，更有養顏美容、抗身體發炎的作用。

4. 蜂蜜

自古以來蜂蜜就一直被認為是良藥，通常用來治療消化不良、便秘、脾胃虛弱、肺燥乾咳等問題。因含有寡糖，能促進益菌的繁殖，有整腸、提高免疫力，並且也富含類黃酮素、黃酮醇與黃烷醇等營養素，帶有抗氧化的作用。但也要記得蜂蜜也是糖，最好不要當成一整天的水分攝取來源，否則仍然會攝取過多的熱量，按照世界衛生組織（WHO）所建議的每日精製糖攝取量應小於總熱量的5%來計算，女性每日蜂蜜量約為1湯匙，男性則為1～1.5湯匙。

5. 話梅

在夏天若要預防中暑、去除體內濕氣的話，台灣中醫師吳明珠就建議，可用一顆話梅丟入溫水裡，讓酸甜味慢慢釋出，可達到補水、解熱的效果。

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參考來源： Open Journal of Preventive Medicine – Effects of Lemon Beverages on Bone Metabolism and Bone Mineral Density in Postmenopausal Women: A Double-Blind, Controlled Intervention Study with Ca-Supplemented and Unsupplemented Lemon Beverages 國泰醫訊 – 你也瘋蜜嗎？

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