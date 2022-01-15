氣炸食譜｜超豐富又好味烤雞蔬菜盤！簡單易備在辦公室都煮到

今天氣炸烤半雞，為了不浪費烤雞時逼出來的雞油，所以另外準備一盤烤蔬菜（澳洲薯仔、粟米筍、櫛瓜、車厘茄、花椰菜、番薯）舖在烤雞下方盛接雞油，這樣有烤雞吃又有蔬食可解膩。



▼氣炸烤半雞食譜（按圖看清👇👇👇）

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把想吃的蔬食放在有深度的烤盤裡（比較硬的根莖類建議切小塊或切薄片比較容易熟透）烤盆裡撒一點點水，幫助加熱類似半煮加熱的效果。但水不宜太多，免得變成煮湯，再加一點鹽和黑胡椒調味，蔬食盤上方放烤雞盤。

然後雞皮的部分先朝下方，氣炸時間溫度165°C/30分鐘放在下層（放太上面怕容易烤焦）時間到取出烤雞翻面，雞皮部分朝上（這樣色澤比較漂亮）。

蔬食盤可用夾子翻攪一下再165°C/20分鐘烤雞即完成。如果覺得蔬食盤裡的薯仔等不太熟可以再加熱10分鐘。

其他社員留言：「這辦公室裡的人，口福真好~」、「我也要到妳公司上班」、「好香阿！」、「看得我好餓」。

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