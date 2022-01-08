氣炸栗子食譜｜零廚藝15分鐘即完成！先切十字紋避免氣炸過程爆開

你喜歡吃糖炒栗子嗎？栗子含有不飽和脂肪酸，對心血管還有益處。秋季的時候吃點栗子，還可以潤腸通便、保護眼睛、美容護膚，對女性健康會十分有益。中醫上認為，栗子還有養胃健脾、強身壯骨的好處。



糖炒栗子都提到良鄉這個地方，其實良鄉並不是栗子產地，而是以炒栗子出名，是河北的遷西、遵化，天津的薊縣等地的中國北方板栗集散地，各地的採購商會聚集到當地收購栗子，後從天津出口。傳到日本後，日本也把炒栗子稱為天津甘栗。

簡易版的氣炸栗子，幾乎不用任何廚藝只要15分鐘就可以完成！

▼氣炸栗子食譜（按圖看清👇👇👇）

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1. 把1斤栗子洗淨。

2. 肚子切十字小刀避免在氣炸鍋爆開，在切的時候要小心安全栗子很滑小心不要切到手。

3. 氣炸鍋180度十分鐘，時間到搖一搖再5分鐘。

4. 圓圓又香又甜的栗子就完成了，新鮮栗子完全不用加糖就很甜了。



其他社員留言：「感覺好讚喔！」、「覺得很好吃，本身栗子就很甜」、「口感和糖炒栗子一樣」、「好像也有人先煮過後再氣炸，不過我是直接氣炸，比較喜歡有點口感」、「現在是栗子的季節一定要多吃」、「那天在菜市場有看到一斤60元（台幣）正發愁不知道怎麼料理感謝你的分享現在學到了」、「栗子我喜歡用來做什錦炊飯非常好吃」、「本來覺得不吃炸物的我應該不會有那個念頭想買氣炸鍋......」。

按圖看板栗及桂林錐栗的分別、適合的烹調方法及揀選靚栗子2大方法：

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按圖看1個步驟提升栗子甜度：

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