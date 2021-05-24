蛋黃醬檢測｜25款4款最高脂2湯匙=4.8茶匙油！頂好最高鈉邊款低脂

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-05-24 21:00

蛋黃醬（mayonnaise），為沙律醬的一種，常用於沙律、三文治等料理中，但因蛋黃醬的獨有味道而慢慢被用於不同料理中。雖說蛋黃醬美味可口，但其脂肪及鈉質不可忽視，長期攝入過量脂肪及鈉會增加肥胖症或高血壓等風險。 攝影：余曉彤

蛋黃醬是由植物油、蛋、檸檬汁或醋，以及其他調味料所製成的濃稠半固體調味醬，因此脂肪比率比其他沙律醬為高。記者隨機抽檢17個品牌25款市售的蛋黃醬，發現愈9成的蛋黃醬均屬高脂食物，平均每100克蛋黃醬含有70克脂肪，比食物安全中心高脂的定義高3.5倍。此外，自稱「低脂」的亦不符合低脂標準（每100克食物含有不超過3克的脂肪），超出「低脂」標準高達7倍。

據食物安全中心的資料，每100克的食物，脂肪多於20克（約4茶匙油）便屬高脂食物，攝取過量高脂及高糖食物，不但令體重增加，過胖也是增加罹患心腦血管疾病、肥胖及誘發二型糖尿病的因素之一。

最高脂與最低脂相差約92倍

記者以每2湯匙（約30克）作比較，脂肪含量最高是Spectrum有機蛋黃醬，每30克（約2湯匙）約24克（約4.8茶匙油）。相比脂肪含量最低的一款蛋黃醬，每30克大約有0.24克脂肪，兩者相距約91.6倍。根據衛生署建議，每日可攝取的添加油分應少於6-7茶匙，以一日三餐為計，平均每餐建議攝取的油分範圍是2-3茶匙。換言之，2湯匙沙律醬已經到達甚至超過每餐的建議攝取範圍。

25款市售的蛋黃醬，脂肪最高及最低的一款，兩者相距近91.6倍。

鈉對多項人體功能十分重要，有助維持體內細胞外液和酸鹼的平衡，但長期攝取高鈉食物，容易引致高血壓、水腫等問題及增加腎臟負擔。據食安中心指引，每100克食物含超過600毫克鈉（1.5克鹽）則屬於高鈉食物；而世界衞生組織建議成人每日應攝入少於2000毫克鈉，即1平茶匙約5克的鹽。在25款樣本中，以頂好牌鮮果沙律醬的鈉含量最高， 每30克含鈉質288毫克左右。

（K8/unsplash）

按圖看25款蛋黃醬脂肪及鈉含量（由脂肪含量高至低排序）︰

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25款中最低脂肪含量的3款蛋黃醬︰

卡夫低脂奇妙醬$32.9，脂肪約6克／30克 Spectrum有機特級初榨橄欖油蛋黃醬$80，脂肪約3.3克／30克 Praise蛋黃醬$42.8，脂肪約0.24克／30克

25款中最低鈉含量的3款蛋黃醬︰