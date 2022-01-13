素食賀年糕｜精選10款素蘿蔔糕黃金糕蓮藕糕　賀年禮品8折5天限定

農曆新年將至，素食賀年糕點繼續帶領健康潮流，兼具創新口味，是傳統蘿蔔糕、芋頭糕、年糕和馬蹄糕以外的新選擇。我們精選了以下10款素食賀年糕點，自用或送禮均體面堂皇，品牌包括Green Common、帝苑軒、帝京酒店、帝景酒店、The Cakery、奇華餅家及Dolce Dolce Kitchen & Gourmet。另外，賀年食品/禮品，例如︰蛋卷、鳳梨金酥、蝴蝶酥、杏仁條和鳳凰卷，奇華餅家於1月14日至18日以8折優惠賀新禧，分店及網店同步，網購折扣後滿$350享免費送貨，居家抗疫都可以開開心心。



黃金年糕素蘿蔔糕 新豬肉藜麥燕麥奶做主角

大家的新年願望都想黃金滿屋，Green Common以此為題推出「黃金滿Oat」-南瓜薑黃紅藜麥燕麥奶年糕，單看這12個字就知超級足料，以超級食品薑黃、藜麥製作，加上維他命A豐富的南瓜、更低脂的燕麥奶，比起一般傳統年糕更少滯膩感覺。

素蘿蔔糕雖不再是新鮮的題材，但新鮮足料的素蘿蔔糕實在美味，素XO醬、新豬肉、紅藜麥、鮮蘿蔔，併上猴頭菇來點綴，入口香濃，口感紮實，更重要是少了傳統臘味又油又肥的罪惡感，讓愛惜苗條身材的女士倍感歡欣。

另外，Green Common的純素盆菜可供4 -6人享用，20款營養豐富及矜貴素食材盤滿缽滿，包括新豬肉年糕福袋、含豐富骨膠原的黃耳、香甜紫蕃薯、新豬肉豆腐肉丸、芝麻植物牛肉、松本茸、白靈菇及雞㙡菌等。盆菜由即日起供應，新春價$638。

Green Common 純素盆菜 新春價$638（原價$798）

Green Common

純素賀年糕點（禮券）預售︰即日

純素賀年糕點開售及換領日期：20/1-31/1

賀年糕點套裝「南瓜薑黃紅藜麥燕麥奶年糕」及「新豬肉XO 醬紅藜麥蘿蔔糕」各一盒，優惠價$238（原價$296）。

只限於Green Common Nexxus、中環置地廣場、尖沙咀海港城、將軍澳、荃灣、觀塘分店換領。

查詢︰6450 7605

日本蘿蔔牛肝菌素糕 五星級名牌酒店新推素食糕點

五星級酒店帝苑酒店，旗下中菜廳帝苑軒今年首推素食賀年糕點-日本蘿蔔牛肝菌素糕，迎合健康潮流。用上每棵逾兩斤重的日本大根，蘿蔔味重而清甜，加入雲南牛肝菌、高鐵質的黑木耳、香氣獨特的冬菇及榨菜，菌香極濃。

帝苑軒日本蘿蔔牛肝菌素糕（900克）優惠價$277.2（原價$308）。

帝苑軒

日本蘿蔔牛肝菌素糕（900克）優惠價$277.2（原價$308）

14/1前訂購（禮券）享9折，網店同步。換領日期：17/1-28/1。

查詢︰2733 2045

帝京及帝景酒店 發財賀年素糕更低糖

帝京酒店、帝景酒店推出兩款素食賀年糕，發財蓮藕五穀豐收糕，以健康的食材入饌，包括鮮冬菇、靈芝菇、雞髀菇和蓮藕，為糕點增添馥郁的菇菌香，口感非常豐富。陳皮南瓜籽雲豆糕，全新素食新口味，網羅南瓜籽、五色雲豆，享用糕點之餘，同時攝取礦物質及維他命；加入九製陳皮點綴回甘，香氣逼人。大廚更刻意選用低熱量的羅漢果糖取代砂糖，締造健康甜點。

帝京、帝景酒店

發財蓮藕五穀豐收糕（600克）、陳皮南瓜籽雲豆糕（600克）

25/1前預訂 $151（原價$168）

帝京酒店 查詢︰2622 6256

帝景酒店 查詢︰3716 2898/ 3716 2651

女士最愛餅店 不含精製糖純素賀年糕點

主打純素飲食的The Cakery推出不含精製糖的純素年糕，包括素蘿蔔糕、紅棗糕及紅糖年糕。素蘿蔔糕上以金箔和黑松露點綴，內餡匯集鮮甜白蘿蔔、冬菇、菜圃和木耳。紅棗糕由活血養肝的紅棗及杞子製成，促進氣色紅潤，補益美顏。

The Cakery 松露蘿蔔糕、紅棗糕（16厘米）$205（原價$228）；紅糖年糕（16厘米）$178（原價$198）。

The Cakery

松露蘿蔔糕、紅棗糕（16厘米）$205（原價$228）

紅糖年糕（16厘米）$178（原價$198）

17/1前預購享10% 早鳥優惠，全線分店及網店同步。

查詢︰2816 1838

松露女皇自家品牌 虎掌珍菌素鮑魚蘿蔔糕

素有松露女皇之稱的區碧玲（Esther Au），其自家品牌Dolce Dolce Kitchen & Gourmet今年推出虎掌珍菌素鮑魚蘿蔔糕，以三種珍菌虎掌菌、牛肝菌及松茸製作，菌香撲鼻味之餘，加入用蒟蒻做的素鮑魚，爽韌有嚼勁頗有綽頭，另以鹹香菜脯提味，清甜鮮百合和爽脆蘿蔔亙相輝映，回味無窮。

Dolce Dolce Kitchen & Gourmet

虎掌珍菌素鮑魚蘿蔔糕（1斤裝）$208

網店www.iamhungry.com.hk訂購

查詢︰6155 9677

純素滋味木耳腰果蓮藕糕 口感層次豐富

奇華餅家的賀年糕點口碑載道，繼去年推出鮮淮山雜菌素糕，今年新推木耳腰果蓮藕糕，切合益肺補健之需。芸集爽甜蓮藕、甘香腰果、鮮甜栗子、清爽木耳，層次豐富，齒頰留香。

奇華餅家 木耳腰果蓮藕糕（長方形550克）$112。

奇華餅家

木耳腰果蓮藕糕（長方形550克）$112。

全線分店（除機場外）及網店同步。

查詢：2785-6066

奇華賀年禮品八折 五天限定低至$90

此外，奇華餅家一系列賀年禮品將於14/1-18/1以八折酬賓迎虎年，包括蛋卷、土鳳梨酥、鳳梨金酥、蝴蝶酥、杏仁條、鳳凰卷。為居家抗疫，大家亦可在網店選購，購物折扣後滿$350，享免本地運費。

奇華餅家 什錦曲奇禮盒 - 腰果牛油曲奇（9件）、小紅莓牛油曲奇（9件）、杏仁片朱古力曲奇（9件）八折後售$100。

「八折五天」新春賀年禮品包括以下︰

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