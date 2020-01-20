【電飯煲食譜】南瓜糕金黃喜慶　免睇火不黐底一煲過超方便！

電飯煲食譜，除了煮飯之外，可以焗蛋糕，做海南雞飯等，也可以做蘿蔔糕、芋頭糕及南瓜糕等新年糕點，不用「睇火」也免黐底頗是方便。

香港家居面積愈見「蚊型」，鍋居一族別說廚房，連床舖也未必有位。煮飯時小小一個電飯煲，用來煮飯、做菜、煲粥、滾湯一物多用。將近過年，家家戶戶少不免預備新年糕點，賀年的蘿蔔糕可用電飯煲做，橙黃色的南瓜也可做成糕點，金金黃黃看來喜慶，用電飯煲炮製南瓜糕一樣無問題。

電飯煲南瓜糕

以電飯煲做糕點，時間的確較耐，大概需時1.5小時煮好，每個飯煲的煲煮時間、溫度略有不同，這份食譜所用的電飯煲火力是300W，容量0.6升，南瓜糕煮好後以筷子戳入，如沒有粉漿黏着代表已熟透。先將南瓜糕放涼，它會漸漸離鍋，此時倒轉電飯煲，於煲的底部拍一兩下，南瓜糕便脫出，沒有黏鍋的情況。

建議用栗子南瓜來做，質地夠綿滑，超市裡常見以半個出售，蒸熟後要趁熱壓爛才均勻成南瓜蓉。另備一些南瓜粒，在電飯煲內先落油再熱鍋，然後炒香南瓜粒，享用時便有南瓜粒可咬，不過不宜用大粒的南瓜，切成比骰子般略小的尺寸便合適，此舉避免糕身易散易爛。將南瓜糕切成一片片，可混合蛋漿香煎便成黃金南瓜糕。

電飯煲南瓜糕食譜

攝錄：詹郭敏、陳錦超

攝影︰尹嘉蔚、詹郭敏、陳錦超

剪接：吳宇峰

健康小貼士︰

南瓜含有豐富的澱粉質、維他命A及胡蘿蔔素，有護眼功效，有豐富的纖維及可提供足夠的飽腹感，因此有助減肥及預防便秘，補中益氣、消炎止痛、化痰排膿、生肝氣及益肝血的功效。

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