【紅棗糕食譜】軟糯清香花俏造型簡單易做　香甜秘訣全靠2種糖！

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-01-26 13:09

賀年糕點之中，你最喜歡哪一款？蘿蔔糕？芋頭糕？年糕？紅棗糕會否也是你的心水？上次做過千層紅棗糕，紅白相間，層層疊疊，層次分明。今次的紅棗糕更簡單容易，將紅棗糖水加木薯粉、糯米粉撈撈拌拌，蒸熟便是。配個可愛花花造型，女士和小朋友應該喜歡。

紅棗糕。可一起用黑糖及黃糖，黑糖增香；黃糖增甜。

新年祝福語「花開富貴」，承托着超級美好的祝願，幾件糕點演繹成桃花朵朵開的模樣，是創作者的私心，寄望新一年願桃花勁旺、財源滾滾……這款紅棗糕有別一般賀年糕是圓形、長方形的經典賣相，假若「花花紅棗糕」拿去市場寄售，說不定可以撈一筆新年財，大受歡迎。

可愛花花造型，承托「花開富貴」的祝願。

重點要來了，製作紅棗糕，可以一起用黑糖及黃糖，黑糖增香；黃糖增甜，先煮紅棗糖水，好像焗紅棗茶那樣，煮完之後要熄火燜焗5-10分鐘，紅棗味更見突出。然後將紅棗水倒入攪拌機，高速攪拌5分鐘，將紅棗徹底破壁，可用罩篩隔走棗皮及雜質，令紅棗糕的色澤更透亮。但如果喜歡吃棗蓉，或攪拌機破壁的力量夠強，則可免隔走棗皮的步驟。

若糕漿水的比例較多，紅棗糕的顏色越淺，水的比例少，顏色則越深。

當全部材料拌成糕漿後，抽起小部分，當糕漿下墜能形成延綿不斷的緞帶紋，便十拿九穩，知道糕點蒸熟後必定成型。記得將糕漿倒入矽膠模時，要從低處倒入避免氣泡。亦需要從冷水開始，用大火蒸20分鐘，此舉避免糕漿一遇高溫時隨即起泡。

花花紅棗糕食譜

攝錄、攝影：詹郭敏、陳嘉杰、尹嘉蔚

剪接：詹郭敏

健康小貼士︰

古老諺語說紅棗：「每天吃三棗，青春不顯老」，另外《本草綱目》記載︰「紅棗氣味甘平，安中養脾氣、平胃氣…補少氣、少津液、補腎健腦。」不過，易腹脹、常出現眼腫腳腫、經血量多及患糖尿病者勿吃過量。

紅棗可補腎健腦，易腹脹、常出現眼腫腳腫、經血量多及患糖尿病者勿吃過量。

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