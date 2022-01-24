即飲湯包檢測｜28款余仁生低脂低鈉3甲　這款湯最多鈉1包逾1匙鹽

家常湯水一向深受歡迎，不過煲湯需時未必人人也有時間花上數小時煲一壺靚湯，取而代之會選擇市售的即飲湯包，加熱過後即可飲用。即飲湯包固然方便，但需留意當中的營養標籤，飲用一包或已攝取過多鈉質及脂肪，患高血壓的人宜多加留意，以免血壓升高。

攝影：余曉彤



記者於超市隨機抽檢9個品牌28款市售的即飲中式湯包（包括不含湯料及含湯料），比較當中的脂肪及鈉含量，以每100毫升作單位，以「鮮盒子」佛跳牆的鈉含量最高， 每100克含鈉質378毫克；鈉含量最低一款是「樂廚牌」椰子燉雞湯，每100克含鈉質約97毫克，兩者相差3.9倍。

記者於各大超市隨機抽檢9個品牌28款即飲中式湯包。

「師家菜」川芎白芷龍躉燉湯最高鈉 1包逾1茶匙鹽

若單以每100克計算，所有湯包均不屬高鈉食物，不過以一日三餐為計，平均每餐建議攝取的鈉質範圍約667毫克。換言之，有21款樣本飲用一包已超過成年人一日建議最高可攝取的鈉質的1/3，當中「師家菜」川芎白芷龍躉燉湯是眾多樣本中最高鈉，飲用一整份（760克）即攝取約2166毫克鈉，已超過成年人一日建議最高可攝取的鈉質。

長期攝取高鈉食物，易令身體水分滯留導致水腫，增加血液循環的負荷，長遠令血壓升高引致高血壓，誘發冠心病或心臟病等風險。據食安中心指引，每100克食物含超過600毫克鈉（1.5克鹽）則屬於高鈉食物；而世界衞生組織建議成人每日應攝入少於2000毫克鈉，即1平茶匙約5克的鹽。

即飲湯包加熱便可飲用，但部分鈉質較高，患高血壓的人士宜留意進食分量。（龔嘉盛攝）

最高脂與最低脂相差約3.9倍

根據觀察普遍較高脂的湯包都是含有湯料，在眾多樣本中「順南」陳皮冬瓜燉鴨腿湯的總脂肪最高，每100克含總脂肪約3.9克，若飲用一整包即攝取19.5克（約3.9茶匙油）。根據衛生署建議，每日可攝取的添加油分應少於6-7茶匙，以一日三餐為計，平均每餐建議2-3茶匙，飲用一包「順南」陳皮冬瓜燉鴨腿湯已經到達甚至超過每餐的建議攝取範圍。

攝取過量高脂及高糖食物，不但令體重增加，過胖也是增加罹患心腦血管疾病、肥胖及誘發二型糖尿病的因素之一。

普遍較高脂的湯包都是含有湯料，素湯或是不含湯料的湯包較低脂。（龔嘉盛攝）

請按圖看28款即飲湯包卡路里、脂肪及鈉含量（由含鈉量（每100克）高至低排序）︰

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3款最低鈉含量的即飲湯包分別是︰

余仁生杏汁銀杏豬肺湯（$59/400克）：鈉質139毫克/100克

樓上土茯苓鯽魚湯（$31/380克）：鈉質101毫克/100克

樂廚牌椰子燉雞湯（$29.9/280克）：鈉質97毫克/100克



3款最低脂肪的即飲湯包分別是︰

余仁生北芪黨參燉竹絲雞湯（$59/400克）：總脂肪0.3克/100克

Green Common哈密瓜鮮淮山蓮子燉素湯（$49.9/400克）：總脂肪0.3克/100克

Green Common牛肝菌舞茸百合燉素湯（$49.9/400克）：總脂肪0.1克/100克

美味棧爵士螺頭湯（$49.9/450克）：總脂肪0克/100克



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