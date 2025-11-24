穀物早餐片檢測｜40款7成高糖相差13倍最甜1份=6粒糖！哪款最高鈉

穀物早餐片味道鬆脆甜蜜，不論當作小食、加配牛奶或是與乳酪同吃都給人一種健康的感覺。不過在糖衣包裝背後，穀物早餐片暗藏健康陷阱，因部分屬於高糖、高脂，天天吃更有機會致肥，或增加患心血管疾病、高血壓的風險。

攝影：余曉彤



記者於各大超市隨機抽檢21個品牌40款市售的穀類早餐片，包括粟米片及2款燕麥片（Granola／Muesli）。

燕麥片Granola、Muesli有什麼分別？

穀物早餐屬加工製食品，由小麥、大麥或燕麥經過加工打磨，加入不同材料如朱古力或添加糖等，最為大眾認識的如粟米片（Cereal）、燕麥片（Granola／Muesli）等，後者的生產商多數會額外添加果仁或是乾果等以增加風味。雖說兩款都是燕麥片，但Granola與Muesli是有分別的，前者添加了糖和油去烘烤而成；後者則是不經烘烤而成。

長壽早餐｜燕麥配牛奶係錯？專家推薦長壽早餐燕麥粥 點食最健康?

穀類早餐屬加工製食品，大致有粟米片（Cereal）、燕麥片（Granola／Muesli）等。（Markus Spiske/Unsplash）

穀類早餐片檢測｜40款均不屬高脂

記者曾於2021年在各大超市隨機抽檢21個品牌40款市售的穀物早餐片，包括粟米片及2款燕麥片（Granola／Muesli），以每100克的分量比較當中的糖分、脂肪及鈉含量。40個樣本均不屬高脂食物（每100克的食物脂肪多於20克即屬高脂食物），唯Favrichon有機藜麥朱古力麥片的總脂肪比其餘的高，每100克含有20克脂肪。然而，最低脂的是Alteza粟米片，每100克含有0.8克脂肪，屬低脂食物。

據食物安全中心的資料，每100克固體食物含少於3克脂肪，或每100毫升液體食物含少於1.5克脂肪屬低脂食物。

請按圖看40款穀類早餐片的糖分、脂肪及鈉含量（由糖分高至低排序）︰

+ 74

穀物早餐片檢測｜逾7成樣本屬高糖食物

部分穀類早餐片會額外添加糖分，如水果、裹了蜜糖或蜂蜜的granola來增添風味，記者發現40款中共29款屬高糖食物，據食安中心資料示每100克食物含超過15克糖即屬「高糖」。最高糖分的是日清家庭裝粟米片，每100克含有76克糖（約15.2粒方糖），即使只食用包裝上所指的1份粟米片（40克），糖分仍有30.3克（約6.06粒方糖），超過世界衛生組織建議的每日游離糖攝入量一半。

據世界衛生組織建議成人和兒童的游離糖攝入量應降至每日能量總攝入量的10%以下，若每日從膳食攝取200千卡能量計算，游離糖的每日攝入量應少於50克，若進食過多糖會令人攝入過多能量，增加超重和患上肥胖症、慢性疾病如高血壓、心臟病和糖尿病等風險。

穀類早餐片中，粟米片為糖分較少的類別。（Tiard Schulz/ Unsplash）

穀物早餐片檢測｜日清最高Meadows最低糖 含量相差13倍

粟米片為糖分較少的類別，當中Doves Farm有機無麩質玉米片更是不含糖分，其次Meadows玉米片的糖分亦較低，每100克含有5.7克糖，與最高糖分的日清家庭裝粟米片低相差13.3倍。

穀物早餐片檢測｜2款屬高鈉

長期攝取高鈉食物，易令身體水分滯留導致水腫，增加血液循環的負荷，長遠令血壓升高引致高血壓，誘發冠心病或心臟病等風險。據食安中心指引，每100克食物含超過600毫克鈉（1.5克鹽）則屬於高鈉食物；而世界衞生組織建議成人每日應攝入少於2000毫克鈉，即1平茶匙約5克的鹽。在40款樣本中，以Alteza粟米片的鈉含量最高， 每100克含鈉質640毫克左右；鈉含量最低是CitySuper熱帶乾果果仁穀類早餐每100克含鈉質約6.2毫克。

穀類早餐片脂肪不高，但與奶一同食用或會增加脂肪的攝取量。（網上圖片）

3款最低糖分的穀類早餐片分別是︰

Kelloggs士多啤梨水果麥片 $69.9，每100克含6克糖。

Essential Waitrose粟米片 $48.9，每100克含6.1克糖。

Meadows玉米片 $17，每100克含5.7克糖。



3款最低鈉含量的穀類早餐片分別是︰

CitySuper熱帶乾果果仁穀類早餐 $37，每100克含6.2毫克鈉。

Favrichon有機藜麥朱古力麥片 $68，每100克含8毫克鈉。

CitySuper小紅莓穀類早餐 $38，每100克含10毫克鈉。

