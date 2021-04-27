雞湯檢測｜史雲生最高鈉1杯佔日上限一半是最低28倍！雞湯好過鹽?

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-04-27 20:56

雞湯不論中餐或西餐都是常用的食材之一，特別是烹煮含有湯汁或濃湯的菜式都會加入雞湯以增加菜餚的底味。因此，雞湯的鈉含量不容忽視，每次如攝取250毫升的鈉含量已接近每日攝取上限的一半。長期攝取過量的鈉會增心血管病、骨質疏鬆症等慢性疾病的風險。 攝影：余曉彤

雞湯不論在中餐或西餐都是常用的食材之一，且鈉含量高長期攝取過量鈉會增心血管病風險。

記者於百佳及惠康等超市隨機抽檢15款市售的雞湯，比較當中的鈉含量，以每250毫升計算，發現全部雞湯均不屬高鈉食品。聲稱「低鈉」的雞湯鈉含量亦沒有超出食安中心所指的標準，不過部分牌子的鈉含量如史雲生清雞湯，每250毫升有1175毫克鈉，相等約0.58匙鹽，已接近每日鈉攝取上限的一半。相比鈉含量最低的一款雞湯，約有42毫克鈉，兩者相距近27.9倍，即使將雞湯加水，鈉質依然存在，除非用量或食量減少。

雞湯加水不可將當中的鈉質減少，如1杯水含有一茶匙鹽，杯中的水量多與少只是味蕾上分別，整杯飲用的話等於已攝取一茶匙鹽。（資料圖片／陳錦超、詹郭敏攝）

世界衞生組織建議成人每日的鈉攝取量應少於2000毫克，即略少於一平茶匙鹽（一平茶匙食鹽約重5.8克，含2300毫克鈉）。 據食安中心指引，每100克／毫升食物含不超過120毫克鈉即屬低鈉；每100克食物含超過600毫克鈉（1.5克鹽）則屬於高鈉食物。

「低鈉」雞湯？

在15款雞湯樣本中，全部聲稱「低鈉」雞湯的鈉含量均沒有超出食安中心所指的標準，當中Pacific有機低鈉雞湯的鈉含量最低，每250毫升有42毫克鈉，相等約0.021匙鹽。其次，以雞骨熬製的清雞湯鈉含量比雞湯低，以Pacific有機雞骨清湯為例，每250毫升的鈉含量有94毫克，相等於約0.047茶匙鹽，與最低鈉含量的樣本相差0.026茶匙鹽。

15款雞湯樣本中，鈉含量最高及最低的一款，兩者相距近27.9倍。

按圖看雞湯鈉含量排名（由最高至最低排列）：

+ 25 + 25 + 25

除了雞湯外，烹飪時亦會根據菜式的味道而選擇不同的料理用湯底，如洋蔥湯會用牛肉高湯；周打蜆湯會用魚高湯。記者亦於超市隨機抽檢8款市售的料理用高湯，鈉含量跟雞湯並沒有太大分別。

按圖看其他料理用湯底鈉含量排名（由最高至最低排列）：

+ 9 + 9 + 9

鈉太多增腎臟負擔

與食鹽相比，5克食鹽約含2000毫克鈉，遠比檢測雞湯為高，大家在煮食時可善用它們取代食鹽或者多用新鮮食材為菜餚增加味道，不過亦要留意用量，以免攝取過多鈉，引致高血壓、水腫等問題及增加腎臟負擔。

3款最低熱鈉的雞湯分別是︰

Field Day有機低鈉雞湯：每250毫升含有120毫克鈉（約0.06茶匙鹽）。 Pacific 有機雞骨清湯：每250毫升含有94毫克鈉（約0.047茶匙鹽）。 Pacific 有機低鈉雞湯：每250毫升含有42毫克鈉（約0.021茶匙鹽）。

【同場加映】雞粉檢測｜家樂牌最高鈉1茶匙已佔日上限一半 菇粉較雞粉健康？

按圖看9款調味粉鈉含量排名（由最低至最高排列）：

+ 13 + 13 + 13

按圖看5款雞汁鈉含量排名（由最低至最高排列）：

+ 5 + 5 + 5

資料參考：食物安全中心《了解營養聲稱》／營養素與健康：鈉