團年｜天冷破戒吃多點？小心高血脂　少吃高膽固醇食品不代表健康

大吃大喝對許多人來說是一種紓壓的方式，不僅口腹之慾得到滿足，心靈上也感覺到開心愉悅，尤其是冬天，天氣一冷就想要大吃大喝，太頻繁的大魚大肉，飲食不節制會導致身體攝取過多的膽固醇，導致血脂難以控制。台灣大樹藥局歐宗融藥師指出，高血脂與高血壓一樣，初期都沒有甚麼明顯的症狀，但惡化後會出現急性且危險致命的併發症，因此在日常生活作息、飲食習慣上一定要多加注意！



（健談授權使用）

甚麼是高血脂？怎麼樣的情況算高血脂呢？台灣大樹藥局歐宗融藥師說明，高血脂症是指血液中的膽固醇、三酸甘油酯，增加到一定程度時即為高血脂，正常的血脂數值裏，總膽固醇在未禁食的情況下需小於200mg/dl，而在禁食12小時後，低密度脂蛋白（又稱低密度膽固醇、壞膽固醇）應小於130mg/dl、三酸甘油脂應小於200mg/dl，一旦總膽固醇或者三酸甘油脂數值超過200mg/dl則定義為高血脂症。

相關文章：中風｜寒冷天氣易誘發心血管疾病 4種營養素銀髮族日常應多攝取

+ 11

而血脂是無法在家中自行量測，需至醫療院所檢測，大樹藥局歐宗融藥師表示，由於高血脂初期沒有症狀，因此也無法透過症狀去察覺早期的高血脂。若自身為高血脂危險族群，如高血壓、年齡超過40歲、早發性冠心症家族史、高密度脂蛋白偏低（又稱高密度膽固醇、好膽固醇）、或長期吸煙者，建議自行定期前往醫療院所檢查。

預防高血脂之前，需先了解膽固醇從何而來，大樹藥局歐宗融藥師解釋，人體內的膽固醇兩成是從飲食裏攝取而來，其餘八成則是由肝臟製造出來。假若飲食直接攝取的膽固醇佔比較低，那這樣是不是可以直接忽略飲食的影響呢？答案是不行的！當我們攝取過多反式脂肪酸、飽和脂肪酸時，會促使肝臟製造更多膽固醇，因此體內血脂會升高，此外不健康的飲食、肥胖、吸煙等，都會使身體內產生較多低密度脂蛋白，進而危害血管與身體健康。

相關文章：糖尿病｜長期高血糖損害記憶力？血糖失控增加罹患阿茲海默症風險

因此在於高血脂的預防，最主要還是飲食控制與運動，大樹藥局歐宗融藥師提醒民眾，規律且足夠的運動，幾乎是身體健康的根本，各類疾病預防都會提到，而飲食控制也是重要的一環，最主要是減少反式脂肪酸與飽和脂肪酸的攝取，美國心臟學會建議每日飽和脂肪酸攝取不要超過總熱量攝取的5%，來源像是紅肉（牛肉、豬肉等）、全脂乳製品（奶油、芝士等），都需盡量減少攝取。營養素的部分則可攝取像是納豆激酶、紅麴素K、魚油（DHA、EPA），或者也可以攝取一些不飽和脂肪酸來替代飽和脂肪酸，例如牛油果、三文魚、橄欖油、亞麻籽油等優良的油脂。

【延伸閱讀，更多銀髮健康飲食建議】

銀髮飲食｜控制血糖減糖尿及併發風險 牛油果合桃10種食物宜多吃

+ 23

補腦食物｜11種益腦食物朱古力堅果南瓜 助銀髮族增強延緩腦衰退

+ 25

糖尿病｜糖友可試間歇性斷食、生酮飲食？曾半夜低血糖勿自行嘗試

+ 4

每日食用一份深海魚肉更年期延後3.3年？4飲食習慣阻卵巢功能衰退

+ 4

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

【本文獲「健談」授權轉載，文中用詞依香港慣用語有所調整，圖文內容原文請參考健談網。】