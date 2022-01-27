賀年食譜｜黑糖發糕寓意發財、好運　可自選抹茶、芝麻粉創新搭配

發糕是過年必備的一道甜糕點，中式傳統發糕最大的特色是表面有裂開的裂痕，為什麼過年要吃發糕？發糕上的裂痕有什麼意義？
發糕產生的裂痕代表有好事、 好運旺，裂痕開得愈大愈好，而發糕在過年祝福裡取「發」字衍伸出，發財、好運勢、大賺錢的祝福，還有步步高升之意！「今天做黑糖發糕！」台灣網友Minnie Su在廚藝公社發文教大家做發糕「黑糖好香喔～開口好秀氣～」。
黑糖發糕食譜（按圖看清👇👇👇）
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材料：
1. 黑糖75克（可隨意增減或部分加二砂）
2. 在來米粉（粘米粉）175克
3. 酵母粉3克
4. 熱水160克
做法：
1. 熱水融化糖類
2. 篩入在來米粉（粘米粉）＋酵母（留意水溫，不超過40度）
3. 拌勻，蓋上保鮮膜，靜置2小時，發酵至2倍大
4. 刮刀排氣，裝杯
5. 熱水上鍋，蒸25分鐘
6. 開蓋要快，免得水珠滴下
製作發糕除了使用黑糖以外，還可以運用紅麴粉、抹茶粉以及芝麻粉等，創造不同顏色與風味的發糕，讓過年享用點心更有趣！
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