芋頭糕食譜｜黃淑儀五香芋頭糕9招　香糯唔只用粘米粉芋頭揀輕身?

芋頭糕食譜｜黃淑儀Gi味俱全｜農曆新年必定會食糕應節，取其「步步高陞」好意頭，鹹糕來說一般都是芋頭糕與蘿蔔糕，兩者所用的配料相若，不外乎臘腸、臘肉、蝦米等等。然而，黃淑儀（Gigi姐）就在她的節目中透露，自己有次去買芋頭，獲對方傳授一招煮芋頭糕更美味的秘訣，原來除了用粘米粉之外，還有多一種關鍵材料！



黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全》中示範芋頭糕做法，更分享了令芋頭糕口感更軟糯的秘訣，不論蒸或煎都一樣滋味。記者整理Gigi姐的食譜，綜合出9大貼士，包括揀芋頭、切臘腸、煎糕等都各有竅門。

Gigi姐做的芋頭糕，比平常的食譜多了一種材料。（節目截圖：《Gi味俱全》）

請按下圖睇黃淑儀的「五香芋頭糕」材料、準備工夫及貼士：

五香芋頭糕食譜

材料A：

臘腸3條（切粒）

臘肉3安士（切粒）

冬菇4朵（浸軟切粒）

瑤柱絲1湯匙

蝦米1小把（浸軟）

紹酒1湯匙

材料B：

芋頭2磅（去皮，刨粗絲）

片糖少許

五香粉1茶匙

清雞湯2杯（500毫升）

材料C：

粘米粉3/4杯

糯米粉半杯

材料D：

炒香白芝麻適量

黃淑儀五香芋頭糕不失敗貼士

1 芋頭有一種物質會令皮膚痕癢，芋頭愈濕、皮膚愈癢，為了避免這種情況，建議戴上手套來刨芋頭。

2 揀芋頭方法，愈輕身愈粉糯，教大家可以拿起兩個差不多大小的芋頭，哪個較輕就選它。

3 一般人做芋頭糕會切粒，但Gigi姐喜歡刨粗絲。

4 臘腸選的是兩分肥、八分瘦的臘腸，不少人嫌瘦臘腸硬，會蒸腍再切，但她並沒有這樣做。有人會垂直切開臘腸再切粒，但臘腸會滾來滾去，很易切傷手。因此，Gigi姐就建議用類似滾刀方式切臘腸，哪邊是平的就翻下來切，切成不規則長條狀再切粒，比較安全。

材料大致上預備得七七八八，接著就可以進入烹調的部分。眾所周知整糕前要先爆香材料，Gigi姐強調這步驟不能馬虎，別以為炒兩炒就可以，必須炒到香氣四溢才行。而最後，她不但只做了蒸芋頭糕，還順道示範了煎芋頭糕的製法。

請按下圖睇「五香芋頭糕」炒配料、蒸及煎糕的步驟和貼士：

做法：

1. 用1湯匙油爆香A料的臘腸臘肉和蝦米至有香味，灒酒，再加冬菇和瑤柱同爆，盛起至蒸盆中。

2. 將B料倒入爆香A料的鑊內，炒勻，蓋上再焗2分鐘，再加入（1）炒勻，留少許炒過的配料作鋪面用。

3. 將C料倒入（2）中輕輕拌勻。

4. 將（3）倒入已沾油的蒸盆內，大火蒸30分鐘，灑已炒香的白芝麻和之前留下的配料作裝飾。

雖然Gigi姐已分享了揀芋頭最緊要選輕身的，但如果你希望學到更多揀芋頭秘訣，下圖還有教學。原來芋頭內的紫色紋理細密度。都足以影響芋頭的口感，購買時一定要留意。

請按下圖睇4大揀芋頭要點：

如果你想睇更多芋頭糕的食譜，以下亦有一個比較傳統的做法，但就連浸瑤柱和蝦米的水都一同加進去，吃來有陣陣鮮香。

資料來源：《Gi味俱全》