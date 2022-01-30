飲食熱話｜佛跳牆哪款食材最多餘？網友一面倒批評：它不該存在

農曆春節將至，家家戶戶也開始煩惱年菜的菜色，其中「佛跳牆」絕對是年菜中的經典菜色。



但佛跳牆的食材相當豐富，就有網友好奇，佛跳牆要加的材料這麼多，有沒有哪個食材是最多餘的？

佛跳牆哪樣食材最多餘？網友一面倒指它（按圖👇👇👇）

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一名網友日前在PTT八卦板發文表示，過年就要到了，佛跳牆這道菜在這個時節非常熱門，但他看了料理佛跳牆所需的食材竟多達15種，他不禁疑惑，這麼多材料，少個一兩樣應該也吃不出來，搞不好拿掉後還更好吃，究竟「佛跳牆中最多餘的食材是什麼？」

貼文曝光後，引起網友熱烈討論，紛紛留言分享自己討厭的食材「冬筍，不好的會苦」、「栗子嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔」、「海參阿，根本沒味道」、「雞肉、海參、魚翅都多餘的」、「鵪鶉蛋」、「炸排骨再煮成爛爛的，噁心」、「金針菇、栗子，尤其栗子」。

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不過真正引起兩派人馬論戰的食材卻是芋頭，不少人直呼芋頭簡直毀了整鍋料理，「芋頭，到底在裡面幹嘛的」、「芋頭，丟掉好嗎，搞壞湯底的鬼東西」、「佛看到芋頭都跳牆了」、「有芋頭整鍋不如直接吃廚餘」、「芋頭…真的想不透放這幹嘛」、「芋頭噁心整鍋毀滅」，但也有網友認為芋頭才是佛跳牆的精髓，「芋頭最高 ！！！！！！！」、「芋頭才是本體，到底會不會吃」、「芋頭提供澱粉又增香，說要踢的是不是不懂」、「芋頭要炸過，說會化掉的真的吃過佛跳牆？」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：佛跳牆哪樣食材最多餘？網友一面倒指「它」不該存在：毀掉整鍋湯】