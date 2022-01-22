飲食熱話｜農曆新年頻頻聚餐熱量易超標？掌握4大原則健康不肥胖

每年期待的農曆春節到來，邀請親朋好友圍爐相聚的時候，免不了要準備一桌子的年菜，在圍爐團聚恐不自覺過量食用年菜，攝取超標的熱量，在年節過後身材圓了一圈，不僅增加身體負擔又引發慢性病的危險。



因此，如何與家人及朋友們在假期間吃得開心又健康呢？

4大原則健康吃年菜（點圖閲讀👇👇👇）

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1、營養均衡不可少：

年節期間餐餐面對一桌子滿滿的年菜，常常會不自覺攝取過量，卻又營養失衡。台灣台北市衛生局提醒民眾在選擇時切記掌握均衡飲食原則酌量取用，且每日需適量攝取全榖雜糧類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類和乳品類等6大類食物，以獲取各種人體所需的營養素。

2、澱粉替換不過量：

4分之1碗飯等於1塊蘿蔔糕的熱量，建議民眾可採用食物代換的方式適量攝取，以避免攝入過多的熱量。

3、少油、少鹽更健康：

為了避免年後身材胖一圈，建議年菜烹調上以蒸、煮、烤、燉、滷和涼拌等取代油炸等高油的方式，另外在食材選擇上可以選擇低脂肉類（海鮮、雞腿肉、豬里肌等）取代蹄膀、五花肉、香腸等高油肉類。

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4、高纖蔬果好消化：

年節大魚大肉在眼前，總會抵擋不住誘惑，而忘了攝取蔬菜、水果的重要性。依據台灣衛生福利部國民健康署「每日飲食指南」建議人每日應攝取蔬菜類3～5份、水果類2～4份，提醒民眾在準備年菜時，不忘搭配蔬食佳餚，可選擇好彩頭「白蘿蔔」、菇類、茼蒿、好運旺旺來「鳳梨」等新鮮蔬果入菜。飯後或下午茶也可來點吉祥如意「橘子」、平平安安「蘋果」、心想事成「甜橙」等當季水果，不但增添年節氣氛又可攝取到高纖維食物，促進腸胃道消化，避免年節期間有消化不良的狀況。

台灣台北市政府衛生局呼籲民眾，年節期間在享受美食之餘，更別忘記運動「333原則」，每週至少運動3天，每次至少30分鐘，脈搏達到130下的標準，除以適量的運動消耗年節期間額外攝取的熱量外，更可以維持身體健康。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：把握4大原則，均衡享用美味年菜，健康不肥胖】