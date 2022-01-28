新年食品｜海參團年飯必備食材！簡單挑選秘訣　發好有紮實感較佳

海參的膽固醇很低並且有絕佳的口感，向來是圍爐餐桌上不可少的健康食材，但該如何才能挑選出好的海參呢？



市售的海鮮分成乾貨以及泡發的海參，通常乾貨需要4天到1周清洗雜質以及泡發，發好後，拿起來沉沉的、有紮實感者較佳。如果購買已經發好的，可直接看水質清澈度以及海參完整度，水質越清澈、海參愈完整愈好。

常見的海參品種及選購時需注意的地方：（請按圖）

+ 4

海參是一種低膽固醇的食物，且含有海參皂苷、酸性黏多醣，具有抗癌、增強免疫力等功效。同時富含易吸收的膠原蛋白，可改善肌膚保水與彈性，延緩老化。

按圖看黃淑儀教授浸發海參步驟：

+ 12

相關文章：Gigi教煮｜黃淑儀浸發海參7大貼士 唔係條條海參都適合冷藏保存!

相關食譜：【海參魚肚燜冬菇食譜】矜貴賀年菜簡易經濟版 低脂養顏增免疫力

海參魚肚燜冬菇食譜

【本文獲「健談」授權轉載，文中用詞依香港慣用語有所調整，圖文內容原文請參考健談網】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」