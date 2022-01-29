Gi味俱全｜黃淑儀栗子燜五花腩簡易做節菜　栗子剝殼浸發冬菇貼士

不少人以為燜餸很花工夫，但其實宴客的話，燜餸才是最佳的選擇。預先燜定，開飯前放在一旁加熱便成，不用同時間兼顧幾道菜。黃淑儀（Gigi姐）就曾在節目裡分享栗子燜五花腩的做法，所需時間不太久，除此之外，她更分享了超有用的處理冬菇小貼士！
黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第二季》其中一集製作了燜餸，她說自己平時燜肉喜歡配蓮藕，因為燜多久都仍然大大件、不會太走樣，相反如果燜芋頭之類，個幾小時可能已差不多燜到爛茸茸，在鍋裡消失不見。不過，今次Gigi姐見栗子早前當造，就在街市買了些去殼栗子肉，再加冬菇來燜五花腩，貪冬菇怎樣燜都不會老。
請按下圖睇「栗子燜五花腩」的材料、步驟和貼士：
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上文提到，Gigi姐說要用已處理的冬菇，原來Gigi買完一包冬菇後，會整包煮熟再冷藏，想食的時候就不必再花時間浸發冬菇，她形容此舉令廚房工作事半功倍，以下就講講她的煮冬菇小撇步！
請按下圖睇處理冬菇小貼士：
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栗子燜五花腩食譜
材料：
栗子675克
五花腩450克
冬菇10朵（已處理）
薑4片
蒜1粒
紅椒1隻
八角1粒
冰糖碎1湯匙
滾水適量
調味料：
老抽2湯匙
蠔油2湯匙
紹酒少許
做法：
1.五花腩切塊，冷水加五花腩和2片薑，開火，氽水，清水沖洗。
2.熱鍋冷油，下油2湯匙炒香餘下的薑片、蒜頭、紅椒、八角和冰糖。
3.加入五花腩，灒少許紹酒，加栗子和冬菇，加入老抽。
4.加入滾水至差不多跟材料同面，大火煮滾後改中火，用壓力鍋煮約20分鐘。最後加入蠔油，熄火蓋上，臨吃前再加熱15分鐘即可。
若你不喜歡五花腩，也可參考以下的栗子燜排骨食譜。
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