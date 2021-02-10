【Gi味俱全】黃淑儀摩登南乳燜齋7大貼士　入味夠腍應該燜多久？

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-02-10 17:02

農曆新年予人的印象，是大魚大肉的節日，團年飯、開年飯……又雞又海鮮，隨時食滯。不過，按照傳統，初一原來要食齋。黃淑儀就在節目《Gi味俱全》中示範了「摩登燜齋」（南乳燜齋）的煮法，究竟燜齋要燜多久才算入味之餘又不太腍？又有哪些食材不宜用來煮齋？

農曆初一為甚麼要食齋？有指古人認為在當日不宜殺生，而且在節日仍能忍口不吃肉，更是積福與尊敬佛祖的表現。近年有多種不同的素菜興起，如：植物肉等，但過節的時候，家人長輩還是喜歡吃一些傳統齋菜。有見及此，黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER節目《Gi味俱全》中教整齋時，就示範了一道「摩登燜齋」，傳統之餘加丁點新元素。她指燜齋所需時間儘管不長，但最怕就是「一鑊熟」，若一次過下所有材料，反而影響食材各自發揮味道。

黃淑儀隨意為菜式命名「摩登燜齋」，跟傳統的燜齋有點不一樣。（節目截圖：《Gi味俱全》）

燜齋，所用的材料當然全是素菜，但Gigi姐說，早年食齋居然有蠔豉，但蠔豉明明由蠔生曬而成，怎麼會加到齋菜中？她指有長輩認為蠔豉沒有血，而且以前會種在泥中，因此就會用來煮齋，不知大家又怎麼看？

請按下圖看黃淑儀摩登「南乳燜齋」的選料，了解各種適宜及不適宜的食材：

請按下圖睇黃淑儀摩登「南乳燜齋」的材料、步驟和貼士：

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以下還有一個《香港01》製作的南乳粗齋食譜，內文亦簡介了「南乳粗齋」的典故，原來它有個別名叫「溫公粗齋」。相傳以前有一位文官叫溫公，來到一間廟宇品嘗用南乳燜成的粗齋菜，回府叫廚師烹煮這個齋煲，加入金針及雲耳等材料後，便成了「溫公粗齋」。倘若你喜歡南乳的味道，又想多學一些賀年適用的菜式，以下有一款小菜及一款小食，同樣相當應節。首先，呈紅色又帶鹹香的南乳蓮藕燜豬手極好意頭，寓意年年有餘，橫財就手，「紅」運當頭！其次是脆卜卜又香氣濃郁的炸牛耳，總讓人一片一片吃不停口。

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南乳粗齋食譜

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