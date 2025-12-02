栗子燜排骨食譜｜簡易做法家常菜補腎健脾、多1步栗子剝殼超輕鬆
排骨食譜｜栗子燜排骨是秋冬必吃的一道住家菜，栗子當造的季節，天氣有點涼意，街上便隨處可見一檔檔的炒栗子。栗子燜排骨做法簡單，在家也可自煮一煲暖暖身，感受一下濃濃的深秋或初冬氣氛吧！
栗子當小吃又得，做成菜式吃亦得。秋冬時節，不少人愛吃栗子燜雞，但我自己對於燜雞興趣不太，因每次吃都覺得碎骨太多，很散碎，要吃得很小心，不然易損喉嚨。不過，換成排骨感覺安全得多，一條主骨不易碎，可放心大口大口地啃，更添風味。
如何燜冬菇?
燜冬菇之前，先以糖、粟粉、油醃，味道更香滑可口，可選用肥厚乾冬菇，更有嚼勁。配以當造栗子，佐飯一流！
栗子燜排骨食譜
|食譜
|栗子燜排骨（燜）
|材料：
|
排骨350克、乾冬菇4-5隻、栗子半磅、蒜頭少許、乾葱2粒
|做法：
|1. 排骨洗淨，加入醃料拌勻醃30分鐘。
|2. 乾冬菇浸軟，去蒂洗淨，加入醃料拌勻。
|3. 栗子放入滾水中煮5分鐘後盛起，趁熱剝殼備用。
|4. 蒜頭及乾葱下鑊爆香，加入排骨煎炒，直至變成金黃色。
|5. 放入冬菇、栗子炒勻，加入調味料。
|6. 蓋上煲蓋燜30-45分鐘至栗子變腍即成。
栗子健康小貼士：
栗子性味甘溫，入脾、胃、腎三經，有養胃、健脾、補腎、壯腰、強筋、消腫等功效。
