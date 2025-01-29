新年習俗2025｜過年點解食雞？雞頭至雞臀各有喻意10款簡單雞食譜

新年做節食飯總有雞，俗語說「無雞不成宴」，吃雞有5大原因對廣東人來說意義深長，雞頭、雞翼至雞尾各有寓意及象徵，家人請你吃雞腳原來代表你地位重要。煮雞並不是太難的事，電飯煲蒸雞、話梅雞翼、魚肚冬菇燜雞等肉嫩多汁，叫人垂涎。



為何新年總要食雞？有5大原因解釋流傳已久的新年習俗。（馮嘉雯攝）

新年習俗｜過年點解要食雞？

在廣東及香港等地的過年習俗中，必定會吃雞。新年食雞的原因，坊間流傳因「雞」的普通話與「吉」音相近，於是將吉祥如意的情感寄託於雞的身上。雞又為日中之鳥，雞鳴日出，帶來光明，能夠驅逐妖魔鬼怪。其他原因還有以下︰

請按圖了解新年食雞的5大原因︰

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新年習俗｜雞頭、雞髀、雞翼、雞腳、雞屁股各有寓意

雞帶有吉祥、喜慶、好品德及避邪的象徵，人們甚至將生活順利，各樣如意的渴望寄託於雞的各部分身上，例如吃雞翼、雞腳、雞骨、雞頭、雞屁股、雞髀及喝雞湯等，全部均賦予它獨有的寓意及象徵。

吃雞的各部份也有寓意及象徵。（資料圖片）

按圖了解更多吃雞的趣俗︰

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雞頭：吃雞頭寓意當家做主。

雞翼：吃雞翼意味飛黃騰達、展翅高飛，一般給小孩和要升官的人吃。

雞髀：俗語「雞翼打人牙鬆軟」的說法，指請人吃好東西，使人願意講秘密，後來引申至甜頭利誘他人幫忙的意思。

雞腳：吃雞腳意味「新年抓財」，一般給家裡最能掙錢的人吃。

雞骨：啜雞骨代表「出人頭地」。

雞屁股：雞屁股是雞身上肉最豐厚的部分，一般留給最年長的長輩吃。

雞湯：喝雞湯象徵「清泰平安」。

新年習俗｜尾禡請吃無情雞

大時大節要食雞，不過如果老闆請食雞，可能是「無情」的暗喻。按傳統慣例，農曆十二月十六日，俗稱「尾禡」（尾牙），尾禡的習俗在台灣較流行，老闆預備佳餚美酒供員工享用慰勞員工。據民間習俗說，如果老闆想解僱某位員工，便在筵席上以雞頭對準「目標」，暗示對方另謀高就。員工於歲晚時分才得悉被解僱，有人認為此做法不近人情，故有請食「無情雞」的說法。尾牙2025｜土地公嗜甜品求財運必備2食物 慰勞宴1動作藏炒魷玄機

如果老闆請食「無情雞」，以雞頭對準「目標」，暗示對方另謀高就。（詹郭敏攝）

至於為何以「雞」來瞄準被解僱的目標而非用其他食物？據指「尾禡」傳統源於台灣，雞的台語與「加」的讀音相近，而「加」有多餘的意思，比喻多餘的人，因此以雞頭指向欲解僱的員工。如果雞頭對準老闆自己，表示所有員工平安無事。

10款雞食譜 簡單學煮過新年

煮雞，整雞翼應該最易，但煮全雞也不至於太困難。簡單如電飯煲蒸雞，洗雞、醃雞、放入飯煲、按掣、跳掣、用餘溫焗、搞掂。以下10款有關雞的食譜供大家參考︰

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參考資料︰亙聯網