補腎食物｜黑色食物溫補益腎　黑芝麻木耳飲麻油炒雙菇保暖去寒

即將進入寒冷冬天，許多人會在冬令時節吃些溫熱食物，進補兼養身。以中醫觀點，冬季是補腎好時機，適合多吃「黑色食物」，如黑芝麻、黑木耳、黑豆。以下就營養學觀點，教你吃「黑」溫補。



中醫觀點：冬季補腎好時機

台灣營養師許育禎指出，在中醫觀點，進補的時機是以季節時令配合五行來進行，春天補肝、夏天補心、秋天補肺、冬天補腎；冬季是補腎好時機，至於「腎」該怎麼補？中醫認為，補腎食物以「黑色食材」為主，例如：黑芝麻、黑木耳、黑豆、黑糯米等。若以這些食材來說，許育禎以營養師角度，提供以下食譜供選擇。

3種黑色食物吃法（按圖看清）

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黑色食物吃法1：麻油炒雙菇

以少許麻油爆炒黑木耳、杏鮑菇。許育禎分析，麻油可促進血液循環、祛寒、活血調經；黑木耳以及杏包菇皆屬於「菇類」，具有豐富的多醣體及纖維質，多食用可增強免疫力、促進腸胃蠕動等好處，這道料理大推！

黑色食物吃法2：黑糯米雞湯

許育禎表示，黑糯米又稱紫米，含有多種維他命與礦物質，以及豐富的花青素，營養價值高。煮雞湯時，加一點黑糯米一起煮，可以使湯頭更濃郁，再搭配紅棗一起下鍋，具有良好的補血功效，並增加鮮甜口感。但若是腸胃功能不佳者，食用黑糯米要適量，以免造成不適。

黑色食物吃法3：黑芝麻木耳飲

將黑木耳、白木耳與黑芝麻放入果汁機，加入適量的水，絞碎成泥，再以小火熬煮加熱，並加上少許黑糖粉增加甜味，熱騰騰喝一碗，健康又營養。不過要注意，黑芝麻油脂含量高，要酌量添加。

冬天進補要留意！油脂、內臟少一點

除了黑色食材之外，許多人會進補的料理還有薑母鴨、羊肉爐、麻油雞、人參雞、十全大補湯、四神湯等。許育禎提醒，這些料理雖然滋補養身，有促進血液循環的功效，不過仔細看一下食材，皆含有過多的油脂及內臟，建議雞肉、鴨肉去皮食用、內臟少吃、烹調用油盡量減少、或者瀝掉多餘油脂，再搭配各式蔬菜一起吃，增加纖維攝取、減少熱量吸收，吃起來會更健康。

兒童進補利用「生薑」入菜，暖身又強身

另外，針對孩童、體質燥熱者想補一下，許育禎建議可以利用「生薑」。炒菜、燉湯時丟幾片薑下去，不僅可以增加氣味，也可以達到溫補效果。生薑具有祛寒、活血功能，除了促進血液循環之外，還可以活絡身體，暖身又強身。

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