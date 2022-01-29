賀年海味｜必讀新鮮鮑魚、乾鮑挑選秘訣　互敲有這種聲音者為佳

鮑魚是美味又營養的食材，要怎麼挑才能挑到品質好的鮑魚呢？



生鮑魚在挑選時，應注意外型完整、圓厚、珠邊均勻、透過光源，中間呈現通透暗紅色，且手感沉重者佳。挑選乾鮑魚可用兩顆乾鮑魚互敲，會發出石頭撞擊聲音者佳。

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鮑魚含不飽和脂肪酸、維他命E，能幫助預防心血管疾病，還含有蛋白質、鐵、磷、鈣、鉀、維他命B1、B2、菸鹼酸等營養。

乾包魚雖然較美味，但營養素大多在加工過程中流失，且味道也會隨著加工而改變，較吃不出原味。

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