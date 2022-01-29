賀年海味｜必讀新鮮鮑魚、乾鮑挑選秘訣　互敲有這種聲音者為佳

鮑魚是美味又營養的食材，要怎麼挑才能挑到品質好的鮑魚呢？
生鮑魚在挑選時，應注意外型完整、圓厚、珠邊均勻、透過光源，中間呈現通透暗紅色，且手感沉重者佳。挑選乾鮑魚可用兩顆乾鮑魚互敲，會發出石頭撞擊聲音者佳。
什麼是糖心鮑魚？挑選乾鮑有什麼秘訣？（點擊下圖看清！👇👇👇）
+4
相關文章：【鮑魚冷知識】分辨乾鮑等級靠睇「頭數」？一文看清挑選保存秘訣
鮑魚含不飽和脂肪酸、維他命E，能幫助預防心血管疾病，還含有蛋白質、鐵、磷、鈣、鉀、維他命B1、B2、菸鹼酸等營養。
乾包魚雖然較美味，但營養素大多在加工過程中流失，且味道也會隨著加工而改變，較吃不出原味。
相關食譜：【鮑魚煎焗雞食譜】雞肉更嫩更香5大步驟！大廚炮製體面賀年菜👇👇👇
相關食譜：鼎爺食譜｜醉鮑魚新年開運菜夠體面 溏心鮑透光帶紅有糖霜為佳👇👇👇
+13
相關食譜：【海參魚肚燜冬菇食譜】矜貴賀年菜簡易經濟版 低脂養顏增免疫力
賀年素菜三餸一湯｜燜素鮑魚+芋頭魚+黃金素魚柳+蓮藕眉豆花豆湯【鮑魚食譜】黃金鮑魚多做1步香口彈牙 鹹蛋黃醬起沙掛汁靠2招！鼎爺食譜｜醉鮑魚新年開運菜夠體面 溏心鮑透光帶紅有糖霜為佳【海鮮迷思】怎樣分辨鮑魚與九孔？體積、外殼孔洞多少成解密關鍵【鮑魚冷知識】分辨乾鮑等級靠睇「頭數」？一文看清挑選保存秘訣阿爺廚房｜醉鮑魚燜豬手素湯紅豆糕色香味全 12道賀年菜做法秘技
【本文獲「健談」授權轉載，文中用詞依香港慣用語有所調整，圖文內容原文請參考健談網】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」